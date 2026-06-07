Say Hi Rực Rỡ: "Cây hài" mới Đức Phúc, Pháp Kiều - HURRYKNG chúng mình có nhau

HHTO - Vừa tung teaser tập 1, Say Hi Rực Rỡ đã cho thấy hành trình sinh tồn không hề dễ dàng cùng những khoảnh khắc "khó đỡ" của dàn Anh trai tại Kon Ka Kinh.

Nếu trailer trước đó khiến khán giả liên tưởng đến một bộ phim phiêu lưu với những thước phim điện ảnh giữa núi rừng hùng vĩ, thì những hình ảnh đầu tiên được hé lộ trong teaser tập 1 Say Hi Rực Rỡ lại cho thấy một thực tế hoàn toàn khác.

Ngay từ những giây đầu tiên, chương trình đã mở ra khung cảnh Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cùng sự trở lại của dàn Anh Trai "Say Hi" trong một môi trường hoàn toàn mới. Sự háo hức ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác bỡ ngỡ khi các nghệ sĩ nhận ra họ sẽ phải tạm gác lại mọi tiện nghi quen thuộc để thích nghi với cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã.

Đằng sau khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt là một hành trình sinh tồn không hề "chill" như nhiều người tưởng tượng.

Không còn ê-kíp hỗ trợ phía sau, không có khách sạn, phòng thay đồ hay những bữa ăn được chuẩn bị sẵn, các thành viên buộc phải tự xoay xở với những nhu cầu cơ bản nhất. Chỉ riêng "bài toán" dựng lều và chuẩn bị nơi trú ẩn cho đêm đầu tiên đã đủ khiến nhiều Anh trai lúng túng. Teaser cũng hé lộ hàng loạt tình huống chật vật khi các thành viên phải phân chia nhiệm vụ, tìm kiếm nguồn nước và phối hợp cùng nhau để thích nghi với điều kiện sinh hoạt giữa rừng sâu.

Vô số thử thách chờ các Anh Trai phía trước.

Trước khi chính thức bước vào hành trình sinh tồn, các Anh trai đã phải thực hiện một "nghi thức nhập rừng" đầy hài hước: Tạm thời không gọi tên thật của nhau. Các thành viên rủ nhau sử dụng những biệt danh mới bắt đầu bằng chữ "C" để giao tiếp trong suốt quá trình sinh tồn. Từ đó, hàng loạt cái tên độc lạ lần lượt ra đời như Pháp Kiều (Cute), ISAAC (Cả), HURRYKNG (Cuội)... Riêng Đức Phúc tiếp tục chứng minh mình là "hệ tư duy khác biệt" khi tự tin giới thiệu cái tên Cabybara.

Chỉ vừa bước vào màn đặt tên mà các Anh Trai đã "ê hề content".Sa

Đặc biệt, Đức Phúc bất ngờ trở thành "mảng miếng giải trí" nổi bật nhất trong teaser. Ngay từ khi xuất hiện, nam ca sĩ đã khiến các Anh trai bật cười khi giao diện được nhận xét giống chuẩn bị cho một chuyến picnic cuối tuần hơn là hành trình chinh phục núi rừng hoang dã.

Xuyên suốt teaser, Đức Phúc liên tục tạo ra những khoảnh khắc khó lường với loạt phát ngôn ngẫu hứng, phản ứng "lệch sóng" cùng nguồn năng lượng vui vẻ bất chấp hoàn cảnh. Trong khi các thành viên khác căng mình giải quyết những bài toán sinh tồn đầu tiên, nam ca sĩ lại nhiều lần khiến đồng đội rơi vào trạng thái vừa bất lực vừa buồn cười.

Với khả năng tạo tiếng cười một cách tự nhiên, Đức Phúc đang được nhiều khán giả dự đoán sẽ trở thành "cây meme" mới của Say Hi Rực Rỡ.

Bên cạnh câu chuyện sinh tồn, nhiều khán giả cũng đặc biệt chú ý đến những tương tác giữa các Anh trai, đặc biệt là Pháp Kiều và HURRYKNG. Vốn là cặp anh em đồng hành cùng nhau từ Rap Việt cho đến Anh Trai "Say Hi", và giờ cả hai tiếp tục mang đến những khoảnh khắc thân thiết trong môi trường hoàn toàn mới. Trong teaser, Pháp Kiều tìm đến HURRYKNG mỗi khi gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ, tạo nên loạt tình huống khiến cộng đồng mạng thích thú.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả hài hước bình luận: "Pháp Kiều 1% tự lập, 99% là 'Hai ơi cứu em'".

Điều đáng chú ý là sau lớp vỏ giải trí quen thuộc, Say Hi Rực Rỡ đang cho thấy một khía cạnh rất khác của các nghệ sĩ. Không còn những màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, khán giả được nhìn thấy phản ứng chân thật nhất của họ khi đứng trước khó khăn, áp lực và những tình huống không thể lường trước.