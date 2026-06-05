PiaLinh kết hợp buitruonglinh trong ca khúc dành cho mùa chia tay trường lớp

HHTO - Bài hát "Cỏ Bốn Lá" của PiaLinh và buitruonglinh có giai điệu đậm chất thanh xuân, ra mắt đúng thời điểm tốt nghiệp và thi cử của giới trẻ.

Sau những màn hợp tác cùng Kai Đinh và Dangrangto, nữ ca sĩ PiaLinh tiếp tục "thả xích" sản phẩm âm nhạc mới mang tên Cỏ Bốn Lá. Dự án đánh dấu màn hợp tác giữa cô và Á quân Anh Trai "Say Hi" 2025 buitruonglinh. Bài hát đi kèm với một video hoạt hình dễ thương, như thước phim thanh xuân gửi gắm lời nhắn xúc động dành cho những ngày cuối cùng của tuổi học trò.

Ca khúc Cỏ Bốn Lá của PiaLinh và buitruonglinh.

Trở lại sau 1 năm kể từ thành công của Chúc Phúc, PiaLinh tiếp tục thử thách bản thân với khía cạnh âm nhạc học đường. Tuy nhiên, thay vì khai thác nỗi buồn ly biệt theo hướng tiếc nuối, Cỏ Bốn Lá mang đến lăng kính tích cực khác biệt, mang giai điệu dịu dàng, trong trẻo hơn để cổ vũ tinh thần các bạn trẻ trong mùa tốt nghiệp.

PiaLinh mang đến bài hát tích cực, tươi sáng về tuổi học trò.

Ngoài giọng hát đầy chất tự sự của PiaLinh, Cỏ Bốn Lá còn ghi điểm bởi những lời ca đặc trưng, cuốn hút của buitruonglinh ở nửa sau, đắp thêm cho bài hát cảm xúc mộc mạc, gần gũi. Lời bài hát của buitruonglinh chứa đựng nhiều ký ức học trò, như những lời dặn dò quý giá về tình bạn hay hướng đến tương lai phía trước.

Anh trai buitruonglinh góp giọng trong ca khúc tuổi học trò của PiaLinh.

Bên cạnh giai điệu bắt tai và phần hình ảnh đậm chất thanh xuân, cộng đồng mạng còn dành sự chú ý cho danh tính của nam chính bí ẩn trong video. Không ít khán giả liên tưởng đến một số cái tên nổi tiếng, có mối quan hệ thân thiết với PiaLinh. Mặt khác, có người cho rằng đây có thể chỉ là mối tình thời đi học của nữ ca sĩ, chứ không chỉ đích danh bất kỳ ai trong làng giải trí.