Người Còn Thương Em Không: Tóc Tiên được Trần Ngọc Vàng nhắn nhủ một điều

HHTO - Sau hai năm theo đuổi hình ảnh một nữ ca sĩ năng động, mới đây ca sĩ Tóc Tiên khiến khán giả "cực suy" khi gia nhập đường đua âm nhạc năm 2026 với ca khúc "Người Còn Thương Em Không".

Chiều 5/6, ca sĩ Tóc Tiên có dịp ngồi cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hứa Kim Tuyền, Võ Điền Gia Huy, Phương Mỹ Chi, Quỳnh Anh Shyn, Ái Phương, Ngọc Phước… đón xem MV Người Còn Thương Em Không trước khi ca khúc chính thức phát hành vào 20h cùng ngày.

Sản phẩm mới nhất của Tóc Tiên là một bài hát thuộc thể loại Ballad, được nhạc sĩ Huỳnh Văn "đo ni đóng giày". Trong đó, phần lời nhạc được phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ Buông, thuộc tập thơ Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của diễn viên - nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ấy, ê-kíp đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn ở lại sau khi một mối quan hệ khép lại.

Giọng ca Đậm Đà bày tỏ: "Tóc Tiên rất là thích bài Buông của Minh Dự, trong đó có câu 'Hay chờ Trái Đất hình vuông, thì cậu mới chịu tập buông một người'. Thì Tiên rất thích và Tiên có xin Minh Dự cho lấy tác quyền hai câu đó để phổ vào bài hát của mình".

Trong lần trở lại này, Tóc Tiên vẫn khoe chất giọng ngọt ngào đặc trưng, mang đến những giai điệu nhẹ nhàng, giàu tính tự sự, chạm cảm xúc người nghe.

Về phần hình ảnh, MV Người Còn Thương Em Không do đạo diễn Nguyễn Việt Anh cầm trịch, diễn viên Trần Ngọc Vàng đóng vai nam chính, sánh đôi cùng Tóc Tiên. Những khung hình "tuyệt đối điện ảnh" xoay quanh hành trình đi qua những "nhà kính" ký ức của hai nhân vật, nơi mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đan xen giữa hiện thực tan vỡ và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dụng ý nghệ thuật của từng không gian thể hiện rõ qua sự đối lập thị giác mạnh mẽ: Nhà kính quá khứ luôn rực rỡ, đầy sức sống - nhà kính ở hiện tại héo úa, đổ nát.

Trần Ngọc Vàng chia sẻ cơ duyên được làm việc cùng Tóc Tiên. Nữ ca sĩ tiết lộ cô và đàn em đã "chốt kèo" từ tháng 3, khi kịch bản còn chưa hoàn thiện.

Chia sẻ tại buổi công chiếu MV, Tóc Tiên cho biết cô và Trần Ngọc Vàng đã có thời gian dài trao đổi, bàn bạc, tham gia hai buổi workshop trước khi bấm máy. Nữ ca sĩ cũng bất ngờ khi những MV khác chỉ ghi hình trong 1-2 ngày là hoàn thành nhưng Người Còn Thương Em Không kéo dài tới tận 4 ngày, kết hợp quay ngoại cảnh và quay trong hệ thống bối cảnh được thiết kế riêng.

Để khắc họa rõ nét hành trình của hai nhân vật, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm, "phản ứng hóa học" bùng nổ từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Thông qua ánh mắt, biểu cảm và những tương tác được xây dựng xuyên suốt, cả hai cùng khắc họa diễn biến tâm lý của nhân vật, giúp câu chuyện tình yêu trong MV được kể một cách tự nhiên, giàu cảm xúc.

Tóc Tiên chia sẻ về quá trình sản xuất MV Người Còn Thương Em Không.

Đáng chú ý, sau lần hợp tác đầu tiên cùng Tóc Tiên, diễn viên Trần Ngọc Vàng mong đàn chị sẽ sớm tham gia đóng phim vì cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.

Đặc biệt, MV còn gợi nhắc đến các sản phẩm trước đó của Tóc Tiên, với hình ảnh chiếc dù đỏ và giường xám (Có Ai Thương Em Như Anh), đèn tinh cầu (Ngày Tận Thế), áo dạ nâu (Em Không Là Duy Nhất) hay khung ảnh (Em Đã Có Người Mới)... Những chi tiết này không chỉ là đạo cụ mà còn là sợi dây kết nối các chương âm nhạc của nữ ca sĩ.

Cuối cùng, phần thông điệp về sự dở dang được Tóc Tiên và ê-kíp khéo léo đan cài thông qua các biểu tượng rời rạc. Đó là mảnh gương vỡ xuất hiện với chữ "thương", hay ở một khoảnh khắc khác là chiếc chìa khóa được treo lên tường, đặt đúng vào vị trí khuyết của chữ "còn". Những chi tiết này không xuất hiện cùng lúc nhưng khi kết nối lại, chúng tạo nên một cái kết bỏ ngỏ đầy day dứt: Liệu tình cảm ấy vẫn "còn thương" hay đã thực sự khép lại?