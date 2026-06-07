Tóc Tiên hạnh phúc chia sẻ dòng tin nhắn từ mẹ sau nhiều năm "mất kết nối"

HHTO - Giữa những tranh cãi về phần hình ảnh của MV "Người Còn Thương Em Không", trưa 7/6, ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ một dòng tin nhắn được mẹ hỏi thăm sau nhiều năm cả hai không liên lạc.

Trên broadcast Instagram, Tóc Tiên bày tỏ niềm hạnh phúc: "Tui có thêm một người bảo vệ nữa nè". Với lời hỏi thăm ngắn gọn "r u ok?" (tạm phiên âm/dịch: Are you OK? - Con có ổn không?) được mẹ gửi vào tối 6/6, Tóc Tiên cho biết chính cô cũng bất ngờ. Tóc Tiên viết thêm: "Hóa ra Trái Đất vẫn mãi không thể hình vuông được".

Tóc Tiên chia sẻ niềm hạnh phúc khi được mẹ hỏi thăm.

Trước đó, ngày 5/6, Tóc Tiên ra mắt MV Người Còn Thương Em Không, hiện đạt hơn 1,3 triệu lượt xem trên YouTube, nằm vị trí #3 thịnh hành ở hạng mục tổng và hạng mục âm nhạc. Dẫu vậy, từ khi MV lên sóng, Tóc Tiên vướng phải loạt ý kiến trái chiều.

Phần "đường hình" có nhiều phần cảnh Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng "khóa môi" gây tranh cãi lớn, khiến Tóc Tiên và đạo diễn Nguyễn Việt Anh cùng lần lượt lên tiếng chia sẻ về ý tưởng. "Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé" - chủ nhân ca khúc Ngày Mai chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Việt Anh phân tích ý nghĩa của từng cảnh quay được ê-kíp gửi gắm.

Đến tối 6/6, giọng ca sinh năm 1989 đã có sân khấu hát live đầu tiên dành cho sản phẩm mới nhất. Trên sân khấu, Tóc Tiên bộc bạch rằng phụ nữ có một đặc quyền, đó là sự dịu dàng: "Dù cho cuộc đời này có đem đến bao nhiêu bão giông cho cô ấy thì cô ấy vẫn dùng sự dịu dàng để đáp trả lại. Và đó chính là nội dung của bài hát Tóc Tiên vừa ra mắt ngày hôm qua".

Trên mạng xã hội, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Tóc Tiên gửi đến cô những cái ôm, những lời động viên. Đặc biệt, cảm xúc càng dâng trào khi các thành viên trong gia đình, gồm bố cô đăng bài chúc mừng con gái ra mắt sản phẩm mới, giờ là mẹ chủ động liên lạc hỏi thăm con gái. Bởi lẽ, Tóc Tiên từng cho biết cô và mẹ xảy ra mâu thuẫn bất đồng quan điểm từ lúc cô bỏ học ngành Y tại Mỹ trở về việc Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Cùng với đó, Tóc Tiên bị mẹ cấm cản trong chuyện tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc Touliver ngay từ những ngày đầu, đến khi đám cưới mẹ cũng không tham dự.

Từ những lần làm trái ý mẹ, Tóc Tiên và mẹ dần xa cách, không còn liên lạc. Vì vậy, giữa lúc Tóc Tiên gặp biến cố từ tình cảm - ly hôn với Touliver hồi tháng 1/2026 đến sự nghiệp - MV nhận phản hồi tiêu cực, mối quan tâm của phụ huynh dành cho con gái khiến khán giả hy vọng hai mẹ con sớm gỡ bỏ mọi khúc mắc sau ngần ấy năm xa cách.