"Nàng thơ Victor Vũ" tái xuất: Vì sao Nguyễn Công Nương tự nhận là tân binh?

HHTO - Trở lại màn ảnh sau hơn một thập kỷ vắng bóng để gánh vác kinh tế gia đình, Nguyễn Công Nương gây bất ngờ với vai cô đồng trong "Lầu Chú Hỏa". Dù từng ghi dấu ấn phòng vé với "Quả Tim Máu", nữ diễn viên vẫn khiêm tốn tự nhận mình là tân binh để học hỏi.

Từ "Quả Tim Máu" đến khoảng lặng hơn một thập kỷ

Khi Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa công bố dàn diễn viên, sự xuất hiện của Nguyễn Công Nương lập tức thu hút sự chú ý. Từng lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt và ghi dấu ấn qua vai Hồng trong Quả Tim Máu (2014) của đạo diễn Victor Vũ, đây là lần hiếm hoi cô tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng.

Trước đây, giữa lúc sự nghiệp đang rẽ hướng tích cực với hàng loạt dự án, Nguyễn Công Nương đột ngột rút lui để gánh vác kinh tế khi gia đình gặp biến cố.

Ảnh: NVCC.

"Thời điểm đó, nhiều người hỏi vì sao tôi không tiếp tục đóng phim. Nhưng trước khó khăn của gia đình, tôi phải ưu tiên việc làm kinh tế để phụ giúp mọi người. Khi cuộc sống đã ổn định hơn, tôi mới nghĩ đến chuyện quay lại với đam mê", Nguyễn Công Nương chia sẻ. Dù vậy, ngọn lửa với điện ảnh chưa từng tắt, thôi thúc nữ diễn viên trở lại phim trường khi thời điểm đã thực sự chín muồi.

Thử thách diễn xuất với thể loại found footage

Trong Lầu Chú Hỏa, Nguyễn Công Nương hóa thân thành cô đồng Bạch - nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng trong các phân cảnh tâm linh. Khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình mang màu sắc huyền bí cùng bộ pháp phục chỉn chu. Kịch bản lấy cảm hứng từ oan hồn Hứa thị ở Chợ Lớn kết hợp cùng phong cách found footage (giả tài liệu) chính là yếu tố thuyết phục cô gật đầu.

Nguyễn Công Nương chia sẻ về vai Cô Bạch trong "Lầu Chú Hỏa".

Theo Nguyễn Công Nương, thể loại giả tài liệu đặt ra những yêu cầu ráo riết hơn về kỹ thuật so với phim điện ảnh thông thường. "Từ góc quay đến kỹ thuật diễn xuất đều có những điểm khác. Mình phải tìm cách tiết chế biểu cảm làm sao để mọi thứ tự nhiên và chân thật nhất có thể", cô phân tích về độ khó của vai diễn.

"Sau mười mấy năm, tôi không khác gì một tân binh"

Dù có bệ phóng vững chắc từ quá khứ, Nguyễn Công Nương không xem lần trở lại này là sự tiếp nối hào quang cũ. Ngược lại, làm việc cùng dàn diễn viên Gen Z tài năng, cô chọn tâm thế bắt đầu lại từ đầu.

"Sau mười mấy năm quay lại, tôi không khác gì một tân binh. Thị trường và phong cách làm phim đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, tôi phải học hỏi lại từ các bạn", nữ diễn viên bộc bạch tại buổi chiếu sớm.

Trở lại ở bối cảnh thị trường đã thay đổi chóng mặt, Nguyễn Công Nương không chọn cách bám víu vào những danh xưng cũ. Quyết định cất đi chiếc áo "nàng thơ" để làm một tân binh cầu thị chính là sự khẳng định rõ nét nhất cho tư duy làm nghề bền bỉ của cô.

Được biết, phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa có các suất chiếu sớm trong hai ngày 10-11/6 trước khi chính thức khởi chiếu vào 12/6. Nữ diễn viên cũng tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án điện ảnh mới dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, với màu sắc nhân vật hoàn toàn trái ngược với cô đồng Bạch.