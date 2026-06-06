Phim kinh dị Việt được truyền tai là siêu đáng sợ, hứa hẹn bùng nổ doanh thu

HHTO - Xem chừng phim kinh dị sẽ tiếp tục lấy lại vị thế cho phim Việt trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Sau "Ma Xó" nay tới lượt "Lầu Chú Hỏa" nhận được nhiều tín hiệu tích cực.

Nếu như tháng 5, bảng xếp hạng phòng vé Việt thấy toàn phim ngoại chiếm lĩnh các vị trí đầu tiên thì sang tháng 6, Ma Xó đã lấy lại ngôi số 1 cho phim Việt. Và sang tuần sau, rất có thể Lầu Chú Hỏa cũng sẽ giúp điện ảnh Việt tiếp tục áp đảo bảng xếp hạng.

Nhóm streamer mạo hiểm đột nhập ngôi nhà bỏ hoang.

Câu chuyện của Lầu Chú Hỏa theo chân một nhóm streamer bước vào biệt thự bỏ hoang đã lâu của nhà họ Hứa, giải mã lời đồn oán linh cô Hứa trấn yểm nơi đây. Nhưng ngay từ những phút đầu, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhiều hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra, kéo cả nhóm vào vòng xoáy ám ảnh không lối thoát. Buổi livestream nhanh chóng biến thành nơi “tạo nghiệp - trả nghiệp”, khi từng người phải trả giá cho lòng tham trước linh hồn oan khuất của cô tiểu thư họ Hứa.

Nhiều hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra.

Lầu Chú Hỏa đánh dấu lần đầu điện ảnh nội địa có phim chiếu rạp làm theo phong cách found footage (giả tài liệu). Bước vào phim, khán giả giống như chơi game nhập vai, được thấy những gì nhân vật thấy và được cảm những gì nhân vật cảm. Vì thế, khán giả sẽ thấy sợ hãi vì những chuyện siêu nhiên ở trong phim được khắc họa quá chân thật. Kết quả là ngay sau buổi chiếu đầu tiên, nhiều người đã rùng mình trước cảm giác âm u, rùng rợn đầy chân thật mà phim tạo dựng.

Phim được làm theo phong cách giả tài liệu.

Trước lời nhận xét Lầu Chú Hỏa có phần tương đồng với phim Bệnh Viện Ma Ám (Gonjiam: Haunted Asylum) của Hàn Quốc, nhà sản xuất Lee Jin Sung phản hồi: “Công ty sản xuất Bệnh Viện Ma Ám cũng là đơn vị đồng hành sản xuất của Lầu Chú Hỏa. Vì thế, họ rất tôn trọng chất liệu kịch bản của Lầu Chú Hỏa và xem đây là một phim hoàn toàn riêng biệt”.