GREY D nhập vai “chúa tể nỗi buồn”, mở cánh cửa Màn Đêm cùng MV "toidaidot"

HHTO - GREY D vừa phát hành "toidaidot" - ca khúc mở đường cho Side B Màn Đêm của album "Ánh Sáng • Màn Đêm". Nếu side A Ánh Sáng ngập tràn những cảm xúc tươi sáng của tình yêu, thì "toidaidot" chuyển sang không gian trầm lắng hơn, nơi những tâm sự sâu kín dần được hé mở.

Tiếp nối hình tượng du mục đã xuất hiện xuyên suốt Side A, GREY D tiếp tục dẫn người nghe bước vào một thế giới âm nhạc đậm tính cá nhân và giàu chất điện ảnh. Nhưng lần này, ánh sáng đã không còn là tâm điểm. Thay vào đó là những khoảng tối, suy tư và cảm xúc chưa thể gọi thành tên. Những giai điệu đầu tiên của toidaidot cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong màu sắc âm nhạc của album Ánh Sáng • Màn Đêm.

Vào tối 6/6, GREY D khiến khán giả có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bất ngờ khi mang đến sân khấu live đầu tiên của toidaidot. Giữa không khí sôi động của đại nhạc hội, nam ca sĩ xuất hiện và trình diễn ca khúc mới ngay thời điểm bài hát vừa phát hành.

toidaidot tiếp tục là một sáng tác do chính GREY D chắp bút. Mang âm hưởng Ballad quen thuộc, ca khúc kể câu chuyện về một tình yêu dang dở, về một người vẫn luôn chờ đợi sự quan tâm và tình cảm chân thành từ phía đối phương.

“Chúa tể nỗi buồn” được đưa trở lại, toidaidot hứa hẹn viết tiếp chuỗi nhạc suy như Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Mưa Tháng Sáu hay Tình Yêu Chậm Trễ.

Ngay sau khi phát hành, toidaidot nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ở phần bình luận, người nghe cho biết ca khúc gợi nhắc họ về những mối quan hệ dang dở, những tiếc nuối và cảm giác "giá như" sau một cuộc chia ly. Nhiều khán giả nhận xét phần ca từ do GREY D và Kai Đinh chắp bút dễ tạo sự đồng cảm nhờ những chiêm nghiệm về tình yêu và sự trưởng thành.

Bên cạnh đó, phần hòa âm và cách xử lý cảm xúc của GREY D cũng được đánh giá cao. Một số fan đặc biệt ấn tượng với phần intro và những đoạn chuyển biến cảm xúc xuyên suốt ca khúc, cho rằng bài hát mang nhiều tầng cảm xúc từ nuối tiếc, day dứt đến khao khát được quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm.

Nếu Side A Ánh Sáng là những gam màu tươi sáng, lãng mạn và đầy hy vọng, thì single mới đang cho thấy một không khí đối lập hoàn toàn. Màn Đêm hiện lên với nhiều suy tư, khoảng lặng và giàu tính chiêm nghiệm hơn. Dù vậy, việc chỉ mới phát hành một single khiến khán giả vẫn chưa thể hình dung toàn bộ diện mạo của side B. Bởi với GREY D, những bất ngờ luôn là điều khó đoán trước. Nam ca sĩ nhiều lần chứng minh khả năng thay đổi cách kể chuyện trong âm nhạc, khiến người nghe không thể biết trước điều gì đang chờ đợi phía sau.