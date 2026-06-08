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Fan meeting Mason Nguyễn ở Hà Nội "cháy vé" trong 5 phút, phe vé đẩy giá gấp 10 lần

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Fan meeting "BÁCK TOGETHER" của Mason Nguyễn tại Hà Nội "cháy vé" chỉ sau 5 phút mở bán. Sức hút của sự kiện còn kéo theo cuộc đua săn vé với hạng vé cao nhất bị đẩy lên mức không tưởng.

Fan meeting thứ hai mang tên "BÁCK TOGETHER" của Mason Nguyễn tại Hà Nội ngày 4/7 tới là một trong những sự kiện được cộng đồng người hâm mộ quan tâm những ngày qua. Ngay sau khi mở bán, toàn bộ vé chương trình đã được thông báo "sold out" chỉ trong vòng 5 phút, trong đó hạng vé cao nhất đã "bay" sạch chỉ sau... 5 giây.

Fan meeting của Mason Nguyễn diễn ra tại TP.HCM ngày 22/3.

Theo chia sẻ từ trang Facebook Mason Nguyễn và nhà phân phối vé 1zone, hệ thống ghi nhận hơn 150,5 nghìn lượt truy cập mua vé. Hạng vé cao nhất - First Class (2.701.000 đồng/vé) với nhiều benefit được bán hết chỉ sau 5 giây, hạng Premium (1.701.000 đồng) "sold out" sau 3 phút và hạng Eco (701.000 đồng) hết vé sau 4 phút. Giá vé vẫn được giữ bằng với fan meeting lần 1 tại TP.HCM.

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Dù đã lường trước cuộc chiến giành vé khốc liệt sau Fan Meeting đầu tiên tại TP.HCM, cộng đồng Cổ Đông - tên gọi fandom của Mason Nguyễn vẫn không giấu được cảm giác choáng váng. Bên dưới bài đăng thông báo "sold out", nhiều người hâm mộ vừa gửi lời chúc mừng Mason Nguyễn "nổi tiếng rồi", vừa bày tỏ sự tiếc nuối khi không giành nổi vé. "Mình có suy nghĩ về việc day 2 Hà Nội không Bách ơi?", một khán giả bình luận. Một Cổ Đông khác chia sẻ: "Vô lúc 20:02 mà nó (bản đồ vé - P.V) đã tắt hết đèn rồi".

Ngay sau khi thông tin hết vé được thông báo, cuộc đua săn vé "pass" (bán lại) đã nổ ra sôi nổi trên Threads. Có nhiều kiểu vé được "pass": Vé fan mua dư, vé dư do fan đặt nhiều trang "camp" (săn) vé để tăng cơ hội có vé và vé của những trang "camp" vé chuyên nghiệp với các "tool" (phần mềm săn vé).

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"Tỷ lệ chọi" khiến nhiều Cổ Đông ngậm ngùi lỡ hẹn cùng Mason Nguyễn.

Với nhiều quyền lợi đi kèm như áo, mũ, tất, cơ hội chụp 1:1 cùng Mason Nguyễn..., hạng vé First Class (FC) được đánh giá là "hời" và được fan nhắm đến nhiều nhất. Chính vì thế, đây cũng là hạng vé bị tính phí "camp" và bị đẩy giá lên cao nhất. Với kỷ lục bán hết trong 5 giây, fan dự đoán đa phần lượng vé về tay các trang "camp" vé dùng "tool".

Dưới một bài đăng tìm người sở hữu vé FC, tài khoản có tên mina0812**** cho biết đã sử dụng 10 thiết bị để tham gia mua vé và chỉ có một thiết bị truy cập thành công mua được 2 vé cuối cùng. Trong khi đó, một trang "camp" vé có 1,2 nghìn người theo dõi trên Facebook khoe săn được 35 vé FC và sẵn sàng giao dịch qua "inbox".

Các fan săn vé FC cũng liên tục chia sẻ những mức giá sốc được "phe vé" rao bán. Từ mức 4 triệu - 4,5 triệu đối với vé đặt camp trước, sau khi hệ thống "sold out", nhiều bên đã tung vé FC với mức giá phổ biến từ 8 triệu - 10 triệu đồng. Cá biệt có những trường hợp rao giá tới 14 triệu đồng, 21 triệu đồng, thậm chí là 27 triệu đồng (gấp 7-10 lần giá gốc). Tuy nhiên, ngoài một số tài khoản Threads xác nhận có giao dịch ở mức giá 9 - 10 triệu đồng, hiện chưa có ai xác nhận giao dịch ở mức giá cao hơn.

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Nhiều Cổ Đông nhắc nhau cẩn thận tránh bị mất tiền oan.

Giữa lúc nhu cầu tìm vé tăng cao, các Cổ Đông cũng lên tiếng nhắc nhở nhau cẩn trọng khi giao dịch, tránh chuyển khoản hoặc mua vé từ các nguồn không rõ ràng để hạn chế rủi ro bị lừa đảo. Lợi dụng tâm lý FOMO của fan săn vé hụt, nhiều kẻ xấu đã rao bán vé với mức thấp hơn giá thị trường đáng kể, khiến không ít bạn bị lừa. Những tài khoản này liên tục thúc giục người mua chuyển khoản nếu không sẽ bán vé cho người khác và ngay khi nạn nhân chuyển xong, chúng sẽ lập tức block, xoá tài khoản và bốc hơi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều Cổ Đông dễ thương sẵn sàng để lại giá gốc những tấm vé mình may mắn săn được. Nhiều bạn không mua được vé quyết định không "làm giàu" cho phe vé mà sẽ chuyển số tiền cho dự án xây dựng thư viện từ thiện của Mason Nguyễn.

Trên nhiều diễn đàn, không ít Cổ Đông bày tỏ mong muốn Def Jam sẽ cân nhắc mở thêm D-3 tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng, TP.HCM để đáp ứng nhu cầu của những fan chưa có cơ hội tham gia fan meeting.

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Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
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