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Đi hát đã 17 năm nhưng vì sao Noo Phước Thịnh vẫn chưa đặt tên cho fanclub?

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Noo Phước Thịnh vừa tung MV "Gọi Cho Anh" với những khung hình gấp đôi visual khi sánh đôi cùng Chi Pu. Bên cạnh đó, nam ca sĩ được cộng đồng người hâm mộ "bế" lên màn hình LED ở nhiều nơi, tích cực quảng bá hình ảnh EP "Nhấc Máy" dù đến giờ fanclub vẫn chưa chính thức có "danh phận".

Tối 7/6, Noo Phước Thịnh chính thức phát hành MV Gọi Cho Anh, sản phẩm thứ hai trong series 3 MV thuộc EP Nhấc Máy. Gọi Cho Anh truyền tải nguồn năng lượng trẻ trung, tươi sáng. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động pha chất liệu Rock, kể về những cuộc gọi đầu tiên trong tình yêu với cảm xúc háo hức, mong chờ.

Sau gần 1 tuần phát hành, EP ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, đứng vị trí Top 1 iTunes Việt Nam, hai ca khúc Nhấc MáyCuộc Gọi Cuối (ft. 52Hz) lần lượt đạt vị trí Top 1 trên Zing Chart. MV Nhấc Máy lọt Top 12 YouTube thịnh hành hạng mục Âm nhạc và Top 14 hạng mục tổng.

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MV thứ ba khép lại EP là Cuộc Gọi Cuối sẽ được phát hành trong những ngày tới.

Không chỉ tạo hiệu ứng bằng âm nhạc, màn trở lại lần này của Noo Phước Thịnh còn cho thấy sức mạnh đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ. FC của nam ca sĩ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động quảng bá, phủ sóng hình ảnh của anh trên màn hình LED tại Việt Nam và trên billboard tại Quảng trường Times Square (New York, Mỹ), Seoul (Hàn Quốc) và Hà Nam (Trung Quốc).

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EP Nhấc Máy của Noo Phước Thịnh xuất hiện trên màn hình LED ở nhiều nơi.

Trước khi lần lượt ra mắt các MV, Noo Phước Thịnh cũng tổ chức thành công hai buổi gặp gỡ thân mật cùng người hâm mộ tại TP.HCM và Hà Nội. Tại đây, khán giả được xem trước 3 MV và cùng nam ca sĩ giao lưu, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ, hài hước. Noo Phước Thịnh khiến fan "cười bò" với màn tấu hài độc thoại, phân tích các tên được fan gợi ý đặt cho FC như "đàn vịt", "bụng sữa".

Noo Phước Thịnh "khổ tâm" khi đặt tên FC. Nguồn clip: TikTok @miumiuyeuoi

Dù chưa được trao "danh phận" ngay tại buổi giao lưu nhưng trên mạng xã hội, bình luận của một bạn khán giả nhận nhiều lượt thả tim: "Anh có rồi bà ơi, đến khi sắp xếp xong mọi thứ anh sẽ công bố". Một ý kiến khác hào hứng dự đoán về "tên chung" sau khi "soi" nhất cử nhất động của Noo Phước Thịnh: "Nghe vẻ mê cái tên Aura lắm, livestream nhắc suốt".

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Như Quỳnh (tổng hợp)
#Noo Phước Thịnh #MV Gọi Cho Anh #EP Nhấc Máy #FC Noo Phước Thịnh #màn hình LED

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