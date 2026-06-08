Đi hát đã 17 năm nhưng vì sao Noo Phước Thịnh vẫn chưa đặt tên cho fanclub?

Tối 7/6, Noo Phước Thịnh chính thức phát hành MV Gọi Cho Anh, sản phẩm thứ hai trong series 3 MV thuộc EP Nhấc Máy. Gọi Cho Anh truyền tải nguồn năng lượng trẻ trung, tươi sáng. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động pha chất liệu Rock, kể về những cuộc gọi đầu tiên trong tình yêu với cảm xúc háo hức, mong chờ.
Sau gần 1 tuần phát hành, EP ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, đứng vị trí Top 1 iTunes Việt Nam, hai ca khúc Nhấc Máy và Cuộc Gọi Cuối (ft. 52Hz) lần lượt đạt vị trí Top 1 trên Zing Chart. MV Nhấc Máy lọt Top 12 YouTube thịnh hành hạng mục Âm nhạc và Top 14 hạng mục tổng.
Không chỉ tạo hiệu ứng bằng âm nhạc, màn trở lại lần này của Noo Phước Thịnh còn cho thấy sức mạnh đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ. FC của nam ca sĩ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động quảng bá, phủ sóng hình ảnh của anh trên màn hình LED tại Việt Nam và trên billboard tại Quảng trường Times Square (New York, Mỹ), Seoul (Hàn Quốc) và Hà Nam (Trung Quốc).
Trước khi lần lượt ra mắt các MV, Noo Phước Thịnh cũng tổ chức thành công hai buổi gặp gỡ thân mật cùng người hâm mộ tại TP.HCM và Hà Nội. Tại đây, khán giả được xem trước 3 MV và cùng nam ca sĩ giao lưu, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ, hài hước. Noo Phước Thịnh khiến fan "cười bò" với màn tấu hài độc thoại, phân tích các tên được fan gợi ý đặt cho FC như "đàn vịt", "bụng sữa".
Dù chưa được trao "danh phận" ngay tại buổi giao lưu nhưng trên mạng xã hội, bình luận của một bạn khán giả nhận nhiều lượt thả tim: "Anh có rồi bà ơi, đến khi sắp xếp xong mọi thứ anh sẽ công bố". Một ý kiến khác hào hứng dự đoán về "tên chung" sau khi "soi" nhất cử nhất động của Noo Phước Thịnh: "Nghe vẻ mê cái tên Aura lắm, livestream nhắc suốt".