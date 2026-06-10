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Một câu nói của Jung Kyung Ho vô tình hé lộ về thời điểm chia tay Sooyoung?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi Jung Kyung Ho và Sooyoung xác nhận chia tay, khán giả mới nhớ lại một câu nói của nam diễn viên từ cuối năm ngoái, dường như hé lộ về thời điểm tan vỡ.

Tin tức Jung Kyung Ho và Sooyoung tan vỡ sau 14 năm bên nhau vẫn khiến cư dân mạng tiếc nuối. Tuy người trong cuộc không tiết lộ về thời điểm chia tay, khán giả suy đoán hai người đã rạn nứt từ cuối năm 2025 thông qua một câu nói của nhà trai.

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Cặp đôi đã chia tay sau 14 năm gắn bó.

Tháng 12 năm ngoái, Jung Kyung Ho có phim truyền hình Pro Bono (Luật sư Công Ích) lên sóng, trong đó anh đóng vai một nhân vật luôn có những phát ngôn gây chú ý. Trong buổi quảng bá phim, một thành viên trong ê-kíp đã đề nghị Jung Kyung Ho hành động giống như nhân vật của mình là tạo ra chủ đề tranh luận, ít nhất thì nam diễn viên hãy “công bố về ngày”.

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Jung Kyung Ho nhiều lần né tránh nhắc đến chuyện kết hôn.

Ai cũng hiểu ngày ở đây là ngày cưới Sooyoung. Nhưng Jung Kyung Ho lại tỏ ra không hiểu khi hỏi lại “Ngày gì cơ?”, sau đó nam diễn viên còn tuyên bố “Không có chuyện đó đâu, đừng nói mấy thứ này!”. Khi đó, khán giả chỉ nghĩ rằng Jung Kyung Ho không muốn đề cập đến chuyện đời tư trong một sự kiện liên quan đến công việc, tránh khán giả chú ý đến chuyện tình của anh và Sooyoung mà quên đi bộ phim sắp chiếu.

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Netizen suy đoán hai người rạn nứt từ cuối năm ngoái.

Nhưng đến bây giờ, netizen mới lật lại phản ứng của Jung Kyung Ho và cho rằng cặp đôi đã rạn nứt từ cuối năm 2025. Thế nên nam diễn viên mới lảng tránh nói về chuyện kết hôn, úp mở rằng sẽ không có chuyện anh cưới Sooyoung.

Jung Kyung Ho đã nhiều lần được hỏi về chuyện kết hôn với Sooyoung nhưng chưa bao giờ có câu trả lời cụ thể. Lúc thì nam diễn viên muốn chờ đến khi anh giành được giải thưởng lớn trong sự nghiệp, lúc lại tiết lộ cặp đôi chưa bao giờ nói chuyện cụ thể về đám cưới, còn bản thân Kyung Ho muốn chờ đến thời điểm thích hợp.

Và bây giờ thì “lúc thích hợp” ấy đã không còn đến nữa.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Jung Kyung Ho #Sooyoung #Jung Kyung Ho Sooyoung #Jung Kyung Ho Sooyoung chia tay

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