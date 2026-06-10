Muôn kiểu fan "cầu phước" săn vé concert BTS: Nỗ lực "thổi queue" trong bất lực

HHTO - World tour "ARIRANG" của BTS đang mở ra "đại chiến săn vé" ở chặng Đông Nam Á khi nhu cầu từ người hâm mộ quá lớn. Không chỉ "canh vé" căng thẳng từng giây, nhiều ARMY còn nghĩ ra "chiêu độc lạ" để "tích phước" mong vé đến tay mình.

Concert còn chưa diễn ra, nhưng ARMY châu Á đã bước vào một trong những "cuộc chiến" căng thẳng nhất năm 2026. Kể từ khi vé world tour ARIRANG của BTS bắt đầu mở bán tại các điểm dừng như Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) hay Thái Lan đều ghi nhận lượng người truy cập khổng lồ, khiến nhiều fan phải chật vật xếp hàng online suốt nhiều giờ đồng hồ để giành cơ hội gặp thần tượng.

Ở mỗi chặng mở bán, vé concert BTS đều nhanh chóng được người hâm mộ săn sạch chỉ sau thời gian ngắn.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến săn vé của BTS, bên cạnh việc tìm hiểu kỹ quy trình mua vé, ghi nhớ từng mốc thời gian hay chia sẻ các tip tăng tỷ lệ thành công, nhiều ARMY còn đầu tư thêm thiết bị, nâng cấp đường truyền mạng. Một trong những phước thức phổ biến nhất chính là qua tiệm net - nơi đường truyền mạng luôn "căng cực" với hy vọng gia tăng cơ hội sở hữu tấm vé concert.

Nguồn ảnh: net_vikings & kucinggemok2908 (Threads)

Chính vì nhu cầu quá lớn trong khi số lượng vé lại có hạn, cuộc chiến săn vé BTS từ lâu đã không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ. Bên cạnh việc chuẩn bị đường truyền ổn định hay rèn luyện kỹ năng "nhanh tay lẹ mắt", nhiều ARMY còn nghĩ ra đủ kiểu "chiêu cầu may" độc lạ.

Trước đó, hình ảnh nhiều ARMY tại Đài Loan (Trung Quốc) mang lễ vật đến chùa để cầu may đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến không ít người vừa buồn cười vừa đồng cảm.

Ngày 9/6 là đợt pre-sale (bán trước) cho ARMY mua gói hội viên (membership) các chặng Bangkok, Hong Kong, Jakarta... Chưa mở bán công khai mà lượt xếp hàng đã lên tới hàng trăm nghìn. Nhiều người chờ thanh chạy hàng chờ (queue) mà sốt ruột. Trên mạng xã hội, fan chia sẻ khoảnh khắc nghiêng ngả laptop, xoay điện thoại đủ góc (dù biết không có tác dụng) với năng lượng manifest rằng, hàng chờ sẽ "trôi" nhanh hơn. Thậm chí, có fan Thái còn dùng cả ống hít bạc hà - món đồ quen thuộc của người Thái - đặt sát màn hình, hài hước "tiếp sức" cho nhân vật đại diện trong hệ thống queue.