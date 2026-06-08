Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kiều Sở: Cảnh quay tưởng lãng mạn lại bị người xem phàn nàn “mất vệ sinh”

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cảnh quay này có vấn đề gì mà khán giả liên tục để lại bình luận than phiền biên kịch phim "Kiều Sở" không tôn trọng IQ người xem, càng nhìn càng thấy mất vệ sinh?

Mới đây, phim Kiều Sở vừa khoe thành tích phá 10 nghìn điểm nhiệt sau 5 ngày phát sóng. Đây là cột mốc đáng mơ ước với mọi phim truyền hình Hoa ngữ, cho thấy phim ăn khách, được khán giả quan tâm bàn tán rất nhiều. Như vậy Trần Đô Linh đã sở hữu tới 3 phim liên tiếp phá cột mốc này là Nhạn Hồi Thời, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ Kiều Sở.

kieu-so-3.jpg
kieu-so-8.jpg
Tạo hình của Trần Đô Linh trong phim "Kiều Sở".

Tuy đang là phim truyền hình được chú ý nhiều ở thời điểm hiện tại, Kiều Sở vẫn vấp phải nhiều ý kiến chê trách, trong đó hai diễn viên chính Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên bị cho là thiếu ăn ý, không tạo được cảm giác cặp đôi. Đặc biệt là một phân cảnh tưởng như lãng mạn trong phim lại bị người xem bức xúc.

Cảnh quay tưởng lãng mạn mà bị trừ điểm.

Đó là cảnh Sở Triều và Tạ Yến Lai cùng nhau nhào bột làm bánh. Phim cổ trang Trung Quốc không thiếu cảnh nấu ăn như thế này, nhưng Kiều Sở lại có quá nhiều chi tiết bất ổn. Đó là Sở Triều được miêu tả như cô gái thông minh, mưu trí nhưng khi làm bánh lại không hề vén cao tay áo, cứ để nguyên tay áo dài quệt dính vào bột.

Tiếp đó, Sở Triều cũng chẳng buộc gọn mái tóc dài trước khi vào bếp, cứ để tóc bay lòa xòa vướng tầm nhìn. Biên kịch đã cố cài cắm chi tiết này, để Sở Triều định búi cao tóc nhưng lại nhớ ra tay đang dính bột nên phải nhờ Tạ Yến Lai giúp. Biết rằng chi tiết này tạo sự lãng mạn giữa hai nhân vật, nhưng đạo diễn lại đẩy mọi thứ thành thiếu thực tế.

kieu-so-5.jpg
kieu-so-10.jpg
Khán giả cho rằng cảnh quay thiếu thực tế.

Tạ Yến Lai kéo trâm để buộc lại tóc cho Sở Triều, nhưng hóa ra cũng chẳng gọn gàng hơn trước khiến cho khán giả không ngừng thở ngắn than dài. Chưa kể cảnh búi tóc dài của Sở Triều rơi xuống chầm chậm, cô từ tốn quay nghiêng đầu nhìn lên… có thể thú vị trong một bối cảnh khác, chứ không phải là khi đang nấu ăn - công việc đòi hỏi sự sạch sẽ, gọn gàng và tập trung.

qc.jpg

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Kiều Sở #Trần Đô Linh #Chu Dực Nhiên #Kiều Sở cảnh nấu ăn #phim cổ trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục