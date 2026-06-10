Bạch Lộc chưa hết số thị phi, phim mới "Mạc Ly" vừa lên sóng đã vướng ồn ào

HHTO - Ồn ào quanh chuyện Bạch Lộc tham gia show thực tế "Keep Running" còn chưa hạ nhiệt, cô đã vướng thị phi mới liên quan đến "Mạc Ly" - bộ phim vừa lên sóng.

Khi Mạc Ly chốt ngày lên sóng vào 9/6, nhiều người đã cho rằng thời điểm này không thuận lợi. Bởi Bạch Lộc đang vướng thị phi về thái độ chưa đúng mực khi tham gia show thực tế Keep Running, nay Mạc Ly ra mắt sẽ khiến cô càng bị khán giả săm soi nhiều hơn.

Tạo hình của Bạch Lộc trong "Mạc Ly".

Và quả thật, ngay sau khi Mạc Ly tung ra những tập đầu tiên, biên kịch Mông Kỳ Kỳ đã lên tiếng ê-kíp của cô đã mất một năm trời làm kịch bản Mạc Ly, không dám nghỉ ngày nào để viết cho kịp tiến độ. Nhờ kịch bản chất lượng nên mới gọi được vốn đầu tư lớn và mời Bạch Lộc làm nữ chính. Tuy nhiên, ngay sát ngày phim bấm máy thì Bạch Lộc đã đòi thay đổi ê-kíp biên kịch cũng như thay kịch bản, vì thế mà Mông Kỳ Kỳ đã "bay màu" và người khác thế chỗ.

Cô bị tố là đòi thay đổi nhóm biên kịch.

Trong đoạn cuối các tập phim Mạc Ly, Mông Kỳ Kỳ chỉ xuất hiện với chú thích “Ê-kíp làm bản thảo đầu tiên” chứ không được là đồng biên kịch và có tên ở đầu phim. Vì thế, biên kịch này cảm thấy đau lòng khi toàn bộ công sức, nỗ lực đã không được công nhận. Mông Kỳ Kỳ nhấn mạnh rằng ngành phim ảnh đang ảm đạm, nhiều diễn viên rất khó khăn tìm vai diễn thì Bạch Lộc sau khi chốt được dự án tốt lại đòi thay cả đội biên kịch theo ý mình.

Bạch Lộc chưa phản hồi về tin đồn này.

Tin tức này nhanh chóng leo lên dẫn đầu các chủ đề bàn tán của mạng xã hội Trung Quốc. Ngay sau đó, nhà sản xuất Vu Chính tung ra bằng chứng cho thấy đoàn phim đổi biên kịch vì chất lượng kịch bản của Mông Kỳ Kỳ không đạt yêu cầu chứ không liên quan đến Bạch Lộc.

Nhóm biên kịch chính thức của phim cũng khẳng định, kịch bản mới được viết lại hoàn toàn, không chỉnh sửa hay dùng chi tiết gì từ kịch bản cũ nên không thể ghi “đồng biên kịch” cho Mông Kỳ Kỳ. Họ cũng đề nghị Mông Kỳ Kỳ hãy chỉ ra cảnh phim nào của Mạc Ly sử dụng kịch bản cũ. Ảnh chụp màn hình giữa nhóm biên kịch mới và Vu Chính cũng nói về chuyện kịch bản ban đầu quá tẻ nhạt, cũ kỹ, Vu Chính đồng tình và đề nghị hãy viết lại mọi thứ cho hấp dẫn hơn.

Tuy đây chỉ là mâu thuẫn giữa hai nhóm biên kịch nhưng Bạch Lộc lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất dù Vu Chính đã lên tiếng thanh minh cho cô. Từ đó mà ồn ào quanh Bạch Lộc càng khó mà hạ nhiệt.