Cặp đôi bền bỉ Sooyoung SNSD và Jung Kyung Ho chia tay sau hơn một thập kỷ

HHTO - Thông tin cặp đôi bền bỉ nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc Sooyoung (thành viên nhóm SNSD) và Jung Kyung Ho quyết định "đường ai nấy đi" sau gần một thập kỷ rưỡi gắn bó đang khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Thông tin Choi Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho chính thức đường ai nấy đi đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Theo nguồn tin độc quyền từ tờ My Daily, cặp đôi được cho là đã quyết định khép lại mối quan hệ sau 14 năm gắn bó.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, phía công ty quản lý của Sooyoung là Saram Entertainment cũng nhanh chóng xác nhận: "Đúng là hai người đã chia tay".

Hai nghệ sĩ cũng đã bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Theo phía truyền thông Hàn, nguyên nhân được tiết lộ đến từ việc cả hai ngày càng ít có thời gian dành cho nhau khi lịch trình công việc liên tục chồng chéo.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ rằng trong khi Jung Kyung Ho liên tiếp tham gia các dự án phim mới thì Sooyoung cũng tất bật với các hoạt động giải trí tại cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, khiến khoảng thời gian cặp đôi gặp gỡ ngày càng thưa thớt và cuối cùng dẫn đến quyết định chia tay.

Trên thực tế, lịch trình bận rộn là nguyên nhân từng xuất hiện trong không ít thông báo chia tay của các cặp đôi nổi tiếng.

Công khai hẹn hò từ năm 2014 nhưng thực tế đã bên nhau từ năm 2012, Jung Kyung Ho và Sooyoung luôn được xem là một trong những cặp đôi bền bỉ nhất K-biz. Trong suốt 14 năm yêu nhau, cả hai không ngần ngại nhắc đến đối phương trong các cuộc phỏng vấn hay trên sóng truyền hình, khiến người hâm mộ nhiều lần "tan chảy".

Bên cạnh đó, Jung Kyungho và Sooyoung cũng thường được bắt gặp tay trong tay dạo phố, đi hẹn hò hoặc âm thầm xuất hiện để ủng hộ các dự án của nhau. Chính điều này đã khiến nhiều người tin rằng một đám cưới viên mãn chỉ còn là chuyện thời gian. Vì vậy, thông tin cả hai quyết định chia tay sau hơn một thập kỷ gắn bó càng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Hàng loạt khoảnh khắc lãng mạn thời còn bên nhau của cặp đôi cũng được chia sẻ lại.

Hiện tại, cả Sooyoung và Jung Kyung Ho đều chưa trực tiếp lên tiếng về chuyện tình cảm cá nhân sau tin chia tay. Trên mạng xã hội, Sooyoung vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường đến lịch trình làm việc của bản thân. Trong khi đó, Jung Kyung Ho kín tiếng hơn, anh tập trung cho các dự án diễn xuất mới.

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