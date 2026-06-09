Trước khi đổ vỡ, Jung Kyung Ho - Sooyoung từng có chuyện tình đẹp đến mức nào?

HHTO - Tin tức Jung Kyung Ho và Sooyoung (SNSD) chia tay sau 14 năm hẹn hò đã khiến khán giả châu Á đồng loạt tiếc nuối. Cặp đôi vàng đình đám nhất nhì K-Biz đã từng có chuyện tình đẹp đến mức nào?

Showbiz Hàn có rất nhiều chuyện tình đẹp như mơ, và Jung Kyung Ho cùng Sooyoung là một trong số đó. Hai người quen nhau qua bạn bè chung, bắt đầu thành đôi từ năm 2012 nhưng mãi đến 2014 mới thông báo với khán giả.

Đúng theo công thức “không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm”, Sooyoung và Jung Kyung Ho chẳng né tránh chuyện cùng nhau xuất hiện nơi đông người, vẫn nhắc tới đối phương trong các cuộc phỏng vấn nhưng cũng không khoe quá nhiều về chuyện tình cảm của mình. Vừa đủ để khán giả biết rằng họ đang hạnh phúc bên nhau, nhưng không tràn ngập tới mức bị cho là mượn đời tư để gây chú ý.

Cặp đôi cùng nhau đi xem kịch.

Khán giả thường trông thấy cặp đôi tung tăng dạo phố, đi mua sắm hoặc tận hưởng bữa tối lãng mạn bên nhau như mọi cặp đôi khác. Jung Kyung Ho từng tiết lộ chuyện hẹn hò ngoài phố là ý tưởng của mình, vì quan niệm tình yêu là một điều đẹp đẽ, hẹn hò ai đó là một việc đáng tự hào, nên Jung Kyung Ho muốn khoe cho cả thế giới biết anh đang hạnh phúc như thế nào.

Tay trong tay dạo phố cực ngọt ngào.

Có một lần, trên show thực tế, Jung Kyung Ho tiết lộ với bạn diễn thân thiết Ko Kyu Pil rằng anh và Sooyoung sắp hẹn hò được 3.000 ngày khiến ai cũng sốc. Chẳng ngờ nam diễn viên lại nhớ rõ từng ngày trong khi nhiều cặp đôi yêu lâu sẽ chỉ nhớ cột mốc năm mà thôi. Hóa ra Sooyoung và Jung Kyung Ho có một thói quen rất đáng yêu, cứ bên nhau thêm 100 ngày là làm lễ kỷ niệm. Nếu rảnh rỗi thì sẽ cùng nhau đi du lịch, nếu bận rộn thì chỉ cần một bữa ăn lãng mạn ở nhà hàng là đủ rồi.

Cặp đôi bị bắt gặp đi du lịch nước ngoài cùng nhau.

Việc Sooyoung từng tâm sự - “Anh ấy là người luôn thích dấn thân vào những thử thách mới, cổ vũ tôi nhận những vai diễn mới. Anh ấy luôn ủng hộ và động viên tôi chứ không mấy khi ngăn cản đâu” - cho thấy Jung Kyung Ho là người bạn trai tuyệt vời thế nào.

Jung Kyung Ho cho rằng chuyện tình của mình và Sooyoung có thể bền chặt đến như thế là vì cả hai luôn nghĩ cho đối phương. “Chúng tôi luôn quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ là trong chuyện sự nghiệp. Chúng tôi chưa bao giờ cãi cọ mâu thuẫn. Khi mới hẹn hò, tôi biết Sooyoung không thích việc tôi tụ tập bạn bè quá nhiều, nên tôi đã chủ động điều chỉnh lại. Cả hai đều biết người kia thích cũng như ghét điều gì và đều cố gắng thay đổi để đối phương thấy thoải mái hơn. Nhờ vậy, chúng tôi chẳng bao giờ xảy ra xích mích cả”.

Bộ ảnh từng gây xôn xao vì hai người không nỡ rời xa sau buổi hẹn hò

Đã từng có một chuyện tình đẹp như thế, đã từng khiến khán giả xuýt xoa với bộ ảnh “không nỡ rời xa sau buổi hẹn hò”, đã gắn bó tới 14 năm… Những tưởng Jung Kyung Ho và Sooyoung chỉ chờ một đám cưới là đủ vẹn tròn, nhưng đâu có ngờ lời nguyền “7 năm chưa cưới sẽ chia tay” lại ứng nghiệm vào cặp đôi này.