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Giải trí

BIGBANG mở concert tại Hà Nội vào tháng 10, fan cần cẩn thận khi “camp vé”

Sam

HHTO - Vậy là tin đồn concert của BIGBANG chọn Hà Nội là điểm dừng chân trong bản đồ world tour đã trở thành hiện thực.

BIGBANG vừa công bố lịch world tour năm 2026 - 2027. Đêm diễn mở màn là cuối tháng 8 tại Sân vận động Goyang (Hàn Quốc) và đến tháng 10, "cỏ 3 lá" sẽ đến Hà Nội với 2 đêm diễn vào ngày 24 - 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Dựa vào các chuyến lưu diễn của sao K-Pop, giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội được dự đoán dao động từ 2 triệu - 8 triệu đồng (bao gồm các hạng đứng, ngồi).

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Trước đó, mạng xã hội đã râm ran tin đồn BIGBANG sẽ đến tháng Hà Nội vào tháng 10 với sân khấu 360 độ. Như vậy, tin đồn đã đúng một nửa. Về quy mô sân khấu có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa để chắc chắn, đối chiếu từ đêm diễn ở Hàn Quốc.

Đây thực sự là một "cú nổ" truyền thông. Fan Việt không giấu được phấn khích. Từ concert cá nhân của Daesung và G-Dragon từng tổ chức tại Việt Nam, đoán chắc concert BIGBANG tháng 10 sẽ là "đại chiến" săn vé.

Nhiều fan đã đặt luôn vé máy bay và tìm các bên "camp vé" (đặt vé hộ). Do mỗi bên thường có giới hạn về số lượng slot nhận camp nên VIP (fan BIGBANG) càng vội. Tuy nhiên, người hâm mộ cần cẩn trọng kiểm tra độ uy tín của các bên camp vé, nhất là khi đặt cọc để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.

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Album mới có thể đang được BIGBANG chuẩn bị ở những bước cuối cùng để sẵn sàng "lên nhạc" cho world tour. Ngoài nhạc mới, fan Việt dự đoán HOME SWEET HOME cùng nhiều bản hit huyền thoại như Haru Haru, BANG BANG BANG... sẽ được cất lên tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

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Sam
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