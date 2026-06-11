Dàn nhân vật Teach You A Lesson so với webtoon: Nam chính điển trai hơn hẳn!

HHTO - Bản phim của "Teach You A Lesson" (Bài Học Đáng Đời) mang đến loạt tạo hình nhân vật đặc sắc, khác biệt so với trong webtoon gốc.

Hiện tại, bộ phim Hàn Quốc về đề tài học đường mang tên Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) đang được khán giả yêu thích. Đặc biệt, đây là tác phẩm được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) ăn khách cùng tên, khai thác hành trình "dẹp loạn" những trường hợp học sinh ngỗ ngược, bắt nạt và bỏ bê học hành từ Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm (Cục BVQSP). Vậy so với truyện, tạo hình nhân vật trên màn ảnh đã có thay đổi gì thú vị?

Nam chính Na Hwa Jin trên bản phim của Teach You A Lesson có vẻ ngoài gọn gàng, phong trần và điển trai hơn hẳn truyện. Ở bản gốc, nhân vật này có tạo hình xồm xoàm, với mái tóc dài và râu ria đôi khi chưa cạo sạch. Tuy nhiên, bộ trang phục đen cùng dáng vẻ bất cần, không ai dám đụng đến vẫn được thể hiện trọn vẹn bởi nam diễn viên Kim Mu Yeol.

Bên cạnh Hwa Jin, "đầu tàu" của Cục BVQSP Choi Gang Seok cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa phim và truyện. Trong phim, ngôi sao gạo cội Lee Sung Min mang đến hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc đĩnh đạc, với mái tóc ngắn đã ngả bạc cùng gương mặt "sương gió", trải đời. Trong khi đó, Gang Seok trong truyện to lớn, vạm vỡ và trông "bặm trợn" hơn.

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Thành viên mới nhất của Cục BVQSP - Im Han Rim lại không có mái tóc đỏ dài quyến rũ như bản truyện của Teach You A Lesson. Mặc dù vậy, độ "điên" và bùng nổ không giới hạn của nhân vật vẫn được giữ nguyên qua màn thể hiện của nữ diễn viên Jin Ki Joo.

Trong tập 1 của Teach You A Lesson, khán giả được diện kiến "phản diện" đầu tiên - nam sinh Ryu Jun Hyung thường xuyên bắt nạt bạn học khác bằng cách tàn bạo, có gia thế khủng (bố là ứng cử viên Tổng thống). Nhìn chung, bản truyện và hình tượng trên phim của sao nam Lee Seung Gyu đều cho thấy rõ mức độ cậy quyền, phách lối của nam sinh này.

Tiếp đến là Jang Kwon Hyuk - tên "trùm trường" Ô tô Guun bỏ bê học hành, gia nhập thế giới ngầm và trở thành thủ lĩnh khiến các nam sinh khác phục tùng. So với bản truyện, hình tượng trên phim do nam diễn viên Lee Tae Hwan thể hiện có phần ngỗ ngược và nổi loạn hơn.

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Sang tập 3 của Teach You A Lesson, khán giả gặp gỡ nữ phản diện đầu tiên là Han Ye Ri. Cô nữ sinh xinh đẹp, sở hữu 600 nghìn lượt theo dõi này đều có dáng vẻ bí ẩn, đáng sợ ở cả hai bản phim. Điều duy nhất khác biệt giữa truyện và tạo hình của nữ diễn viên Park Seo Yoon là màu tóc.

Cũng trong tập 3, nhân vật cô giáo chủ nhiệm lớp của Ye Ri - Sun Young do Lee Sang Hee thể hiện khiến nhiều khán giả cảm động. Đây lại là cái tên có tạo hình bám khá sát nguyên tác, từ mái tóc đến dáng vẻ rụt rè, lo sợ dù rất thương yêu học sinh.