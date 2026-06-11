Bỗng dưng các “bé ba” phim giờ vàng đều tên Trang, liệu có ẩn ý gì phía sau?

Bóng Ma Hạnh Phúc là phim giờ vàng gây ồn ào nhất thời gian qua, và nhân vật khiến khán giả bức xúc nhất chính là “bé ba” Như Trang. Là cô gái trẻ đang bơ vơ, Như Trang được Thanh Mai dang tay bao bọc, cho ở nhờ rồi tìm cho việc làm. Nhưng thay vì biết ơn, Như Trang lại tìm cách cặp kè với chồng của Thanh Mai để có cuộc sống giàu sang thật nhanh, không ngại phá vỡ gia đình hạnh phúc của ân nhân.

Cùng thời điểm Bóng Ma Hạnh Phúc lên sóng, phim Bước Chân Vào Đời có nữ phụ tên Trang cũng bị khán giả nhận xét “chưa có cái nết nào ổn”. Trang không giấu khao khát thành công càng sớm càng tốt, nên sẵn sàng làm mọi thứ để thăng tiến nhanh và thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Trang ngày càng không biết điểm dừng, bất chấp mọi thứ để thành công để rồi sau đó phải trả giá.

Mới đây nhất, trong phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn cũng lại xuất hiện "bé ba" tên Trang. Trang còn trẻ nhưng nắm bắt tâm lý người khác cực nhanh. Khi phát hiện Dương đang tự ti trước cô vợ quá tài giỏi, thành đạt thì Trang nhập vai cô gái yếu đuối, ngây thơ, ngưỡng mộ Dương hết sức. Vì thế, Dương không thể nào lạnh lùng trước cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nên đã phản bội lại vợ.

Lâu nay, khán giả đã than phiền về việc phim Việt giờ vàng quá lạm dụng chuyện ngoại tình, kịch bản nào cũng có yếu tố phản bội bạn đời để tăng kịch tính cho phim. Đến bây giờ, cư dân mạng lại càng thấy khó hiểu với việc các biên kịch đều cho "bé ba" có tên Trang trong khi có cả trăm cái tên phụ nữ khác để lựa chọn.

Có netizen suy đoán rằng tên Trang gợi liên tưởng đến sự thanh tao, đoan trang, nhẹ nhàng. Còn cả ba nhân vật Trang trong Bước Chân Vào Đời, Bóng Ma Hạnh Phúc, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đều rất nhiều mưu mô, tham vọng, sẵn sàng làm việc tồi tệ miễn đạt được mục đích. Phải chăng các biên kịch muốn nhấn mạnh vào sự đối lập ấy để khán giả càng thấy ức chế với các “bé ba”?