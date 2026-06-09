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Sau 10 năm làm nghề, "Anh tài" Tăng Phúc giờ đây đã tự tin hơn về ngoại hình

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Bên lề mini concert "Sun Song - The New Beginning", Tăng Phúc có những chia sẻ với Hoa Học Trò Online về cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân và bật mí điều khiến mình tự tin nhất ở hiện tại.

"Có thể tự tin là mình đẹp hơn ngày xưa một chút", Tăng Phúc bật cười chia sẻ với Hoa Học Trò Online bên lề mini concert Sun Song - The New Beginning. Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, điều nam ca sĩ nhắc đến không phải một cột mốc nghề nghiệp mà là sự thay đổi trong ngoại hình và cách chăm chút hình ảnh của bản thân.

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Đêm diễn tối 6/6 không chỉ đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề mà còn là dịp để giọng ca sinh năm 1993 nhìn lại hành trình trưởng thành của mình. Khán giả từng quen thuộc với một Tăng Phúc mộc mạc qua các sân khấu Acoustic hay bản cover triệu view.

Nhưng vài năm trở lại đây, anh dần định hình cá tính riêng với Kỳ Vọng Sai Lầm, Tìm Nhau Không hay Sau Ngần Ấy Năm. Đặc biệt, hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 mang đến hình ảnh một "Hải Ly" đa tài, hài hước và được nhiều khán giả yêu mến.

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Đối với Tăng Phúc, Sun Song không chỉ là một đêm nhạc kỷ niệm mà còn là giấc mơ được ấp ủ trong nhiều năm. "Từng có lúc mình tự hỏi không biết khi nào mới làm được, thậm chí nghĩ sẽ chẳng có một đêm diễn cá nhân nào cả. Nên khi biến điều đó thành hiện thực, Phúc thực sự rất vui", anh chia sẻ.

Kỳ Vọng Sai Lầm - Tăng Phúc.

Theo Tăng Phúc, giá trị lớn nhất của cột mốc này không nằm ở quy mô sân khấu hay con số thâm niên, mà ở sự chuyển biến trong tư duy. Trải qua những thăng trầm, từ lời khen đến tiếng chê, nam ca sĩ thừa nhận bản thân không còn cảm giác loay hoay tìm hướng đi. Hiện tại, anh hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và biết bản thân cần trau dồi những gì cho chặng đường tiếp theo.

Khi được hỏi về điều tự tin nhất ở hiện tại, Tăng Phúc bật cười: "Mình đẹp hơn ngày xưa một chút. Bây giờ mình biết trưng diện hơn, có ê-kíp hỗ trợ nhiều hơn về trang điểm, làm tóc hay trang phục".

Tăng Phúc cũng có những chia sẻ về sự đoàn kết của ê-kíp trong thời điểm hiện tại.
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Tôn Huy (thực hiện)
#Tăng Phúc #mini concert Sun Song #Tăng Phúc trưởng thành

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