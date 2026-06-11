ATVNCG 2026: Vì sao "Anh tài" Tùng Mint bị vợ tịch thu bút vẽ sau màn chiều fan?

HHTO - Sau khi vẽ lại logo chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 để tặng người hâm mộ và lên tiếng trước những tranh luận xoay quanh tác phẩm, Tùng Mint bất ngờ chia sẻ mình đã bị bà xã Pông Chuẩn "tịch thu" bút vẽ.

Dòng trạng thái mới nhất của "Anh tài" Tùng Mint (thành viên chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026) đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi nam nghệ sĩ chia sẻ: "Bị Pông Chuẩn tịch thu bút vẽ rồi ạ. Bị cấm động vào bút rồi...".



Việc bị tịch thu bút của "Anh tài" Tùng Mint khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả hài hước bàn về "số phận" cây bút của Tùng Mint. Có người còn nhắn nhủ: "Thôi ráng đi anh, mốt lập nhà lập nhóm thì mình cố xin lại bút để des (thiết kế - PV) đồng phục". Câu chuyện bắt nguồn từ bức vẽ lại logo chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 do chính Tùng Mint thực hiện và chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu.

Tùng Mint minh họa biểu tượng ATVNCG với nhiều màu sắc.

Trước đó, Tùng Mint đã chia sẻ phiên bản logo do mình thực hiện để người hâm mộ có thể lưu lại như một món quà kỷ niệm. Là diễn viên đồng thời hoạt động trong lĩnh vực tattoo artist, anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội dành lời khen cho sự tương tác của anh với khán giả khi sẵn sàng đọc bình luận, chỉnh sửa lại bản vẽ theo góp ý để hoàn thiện tác phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một bài viết trên mạng xã hội đã đặt ra nghi vấn về cách thức thực hiện tác phẩm. Trước những tranh luận xuất hiện dưới phần bình luận, Tùng Mint đã trực tiếp lên tiếng giải thích.

"Anh tài" Tùng Mint cũng để lại video thực hiện bên dưới bình luận.

Tùng Mint cho biết, ngoài công việc diễn xuất, anh còn là một tattoo artist và có niềm yêu thích với hội họa. Theo chia sẻ của "Anh tài" này, bức vẽ được thực hiện trên iPad bằng phần mềm. Đối với phần logo gốc của chương trình, anh tham khảo để bảo đảm đúng mẫu nhận diện. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng chủ động gửi video ghi lại quá trình thực hiện tác phẩm để giải đáp những thắc mắc từ người xem.

Thay vì để cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài, Tùng Mint kêu gọi mọi người giữ thái độ ôn hòa. Anh cho rằng việc các nghệ sĩ góp ý, trao đổi với nhau để hiểu rõ hơn về một tác phẩm là điều bình thường và mong mọi người "hoan hỉ" với nhau.

Sau phần giải thích của Tùng Mint, người đăng tải bài viết đặt nghi vấn cũng đã lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi đến nam nghệ sĩ.