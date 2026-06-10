Ca sĩ Nam Cường: Sở hữu 3 bằng đại học, nổi danh trong showbiz hơn 2 thập kỷ

HHTO - Hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí suốt hơn 2 thập kỷ, Nam Cường nổi tiếng bởi sự đa dạng trong các vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, thậm chí anh còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, ca sĩ Nam Cường được khán giả yêu thích nhờ hàng loạt ca khúc đình đám, là một trong những cái tên hàng đầu mảng nhạc Pop những năm 2010. Chưa kể, anh còn khiến công chúng quan tâm bởi học vấn ấn tượng và cuộc hôn nhân viên mãn sau thời gian dài hoạt động trong làng giải trí.

Chủ nhân nhiều bản hit thanh xuân

Sinh năm 1985, ca sĩ Nam Cường từng được khán giả biết đến lần đầu với tư cách cựu thành viên của nhóm nhạc Yoband. Ngay từ thời đi học, anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc xuất chúng, xuất sắc giành Huy chương Vàng cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên Đà Nẵng vào năm 2003. Bước đệm vững chắc đó đã đưa anh tiến sâu vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau nhiều năm nỗ lực, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành nghệ sĩ được thế hệ khán giả 9X đời đầu đặc biệt yêu thích với hàng loạt ca khúc đình đám như Bay Giữa Ngân Hà, Suy Nghĩ Trong Anh, Khó... Nam Cường nổi tiếng với dòng nhạc tình yêu lãng mạn, với sở trường là các ca khúc Ballad. Anh cũng thường xuyên kết hợp cùng các nghệ sĩ khác, nổi bật có ca/nhạc sĩ Khắc Việt.

Tham gia nhiều dự án phim nổi bật

Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nam Cường được đánh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ và nghiêm túc. Không tự giới hạn bản thân ở vai trò ca sĩ, anh còn khẳng định năng lực đa tài của mình trong nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC... Anh từng tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng như Kính Vạn Hoa, Những Thiên Thần Áo Trắng, Duyên Định Kim Tiền... giúp danh tiếng ngày càng bùng nổ.

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, anh cũng để lại dấu ấn bằng thái độ làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu. Đặc biệt, Nam Cường còn dành tâm huyết cho công tác giảng dạy cho thế hệ nghệ sĩ trẻ nối tiếp.

Sở hữu 3 tấm bằng đại học

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nam Cường còn khiến khán giả bất ngờ bởi thành tích học tập của mình. Giọng ca Bay Giữa Ngân Hà từng tiết lộ bản thân sở hữu 3 tấm bằng đại học. Ở cột mốc 35 tuổi, anh quyết định quay trở lại giảng đường để hiện thực hóa quyết tâm lấy tấm bằng đại học chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình nhằm nâng cao chuyên môn. Không dừng lại ở đó, Nam Cường còn theo học và tốt nghiệp thêm hai ngành học khác là Quản lý văn hóa và Ngôn ngữ Anh.

Thậm chí sau đó, nam ca sĩ vẫn tiếp tục học lên cao học ngành Điện ảnh - truyền hình tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việc liên tục nâng cao kiến thức vừa để phục vụ cho các dự án nghệ thuật dài hơi, vừa là nền tảng vững chắc giúp anh tự tin, hoàn thiện hơn mỗi ngày trong công tác trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ giảng dạy.

Về chuyện hôn nhân, Nam Cường khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm nhỏ của mình. Anh và bà xã về chung một nhà vào năm 2016 sau 2 năm gắn bó và tìm hiểu, hiện đã có với nhau 2 người con. Thời điểm công khai mối quan hệ, Nam Cường từng đối mặt với nhiều tranh cãi, cho rằng anh "dựa hơi" gia thế nhà vợ để tìm kiếm một cuộc sống an nhàn. Trước những lời xầm xì, nam ca sĩ chọn cách giữ im lặng và chứng minh bằng hành động bằng sự tự chủ về kinh tế, chăm lo cho vợ con bằng chính đôi bàn tay của mình.