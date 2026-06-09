Vì sao Sơn Tùng M-TP xóa đoạn tranh cãi trong MV Come My Way nhưng view không mất?

HHTO - Sau nhiều ngày tranh luận liên quan đến vấn đề bản quyền đối với tác phẩm "Tàn Chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, M-TP Entertainment vừa phát đi thông cáo mới nhất, xác nhận sẽ cập nhật phiên bản MV Come My Way bằng cách điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene).

Đơn vị thiết kế bối cảnh Microwave Soups đã thừa nhận có tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm của Lê Giang nhưng chưa xin phép tác giả. Antiantiart - đơn vị sản xuất và điều phối dự án sau đó cũng nhận trách nhiệm trong quá trình kiểm soát dự án. Các bên vẫn đang làm việc để tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng nhất. Sau gần 1 tuần bủa vây bởi tranh cãi bản quyền xoay quanh MV Come My Way, phía Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới.

Trước đó, nghệ sĩ thị giác Lê Giang đã chỉ ra bối cảnh xuất hiện ở đoạn cuối sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land, 2017) của cô.

Các bên đang tiếp tục làm việc để tìm hướng giải quyết.

Theo thông báo, đơn vị này quyết định điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene) từ phút 3:55 đến 4:07 (cảnh gây tranh cãi về sự tương đồng với tác phẩm Tàn Chỉ).

Thông cáo mới nhất từ phía công ty của Sơn Tùng M-TP.

M-TP Entertainment nhấn mạnh rằng đây không phải quyết định đơn giản bởi với những người làm nghệ thuật, mỗi tác phẩm sau khi hoàn thiện đều chứa đựng giá trị và tâm huyết riêng. Tuy nhiên, công ty cho biết việc chỉnh sửa được thực hiện trên tinh thần thiện chí, tạo điều kiện để các bên tiếp tục đối thoại.

MV Come My Way đã được chỉnh sửa.

Đáng chú ý, phía công ty cũng khẳng định việc điều chỉnh MV không đồng nghĩa với việc thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào. Theo thông cáo, mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên sẽ tiếp tục được xem xét, giải quyết dựa trên quy định pháp luật và các thông tin khách quan.

Dù vậy, vụ việc hiện vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo các thông cáo được công bố trước đó, nghệ sĩ Lê Giang và các đơn vị liên quan vẫn đang trong quá trình trao đổi để tìm hướng giải quyết cuối cùng.

Bên cạnh diễn biến của vụ việc, một chi tiết khác cũng khiến nhiều khán giả thắc mắc là vì sao sau khi được chỉnh sửa, MV Come My Way vẫn giữ nguyên hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều người cho rằng nếu thay đổi nội dung, ê-kíp sẽ phải gỡ bỏ video cũ và đăng tải lại từ đầu.

MV Come My Way vẫn giữ nguyên 29 triệu lượt xem trên YouTube.

Thực tế, YouTube cho phép chủ kênh chỉnh sửa một số nội dung trong video đã phát hành thông qua công cụ Video Editor. Với tính năng này, nhà sản xuất có thể cắt bỏ một phân đoạn ở đầu, giữa hoặc cuối video mà không cần tải lên một phiên bản hoàn toàn mới. Khi đó, đường dẫn (URL), lượt xem, lượt thích, bình luận và các chỉ số tương tác khác vẫn được giữ nguyên.

YouTube cho phép cắt đi nội dung, nhưng không cho phép cộng thêm hoặc thay thế nội dung trên video đã phát hành.

Trong trường hợp của MV Come My Way, M-TP Entertainment chỉ cắt bỏ phân đoạn hậu danh đề (after-credit scene), thay vì gỡ bỏ MV và đăng tải lại bản mới. Điều này đồng nghĩa ê-kíp nhiều khả năng đã chỉnh sửa trực tiếp trên video gốc. Vì vậy, MV vẫn giữ nguyên lượt xem tích lũy sau khi cập nhật phiên bản mới.