Bản phim “Look Back” tung teaser trailer: Hai nàng thơ lộ diện, đậm thanh xuân

HHTO - Trong teaser trailer vừa ra mắt, “Look Back” bản live-action đã chính thức lộ mặt hai diễn viên chính. Hai nàng thơ của đạo diễn nổi tiếng Hirokazu Kore-eda hiện lên trong trẻo trên nền những cảnh phim tuyệt đẹp.

Tóm tắt nhanh: - Bản live-action của Look Back được đạo diễn bởi Hirokazu Kore-eda (Our Little Sister, Shoplifters, Monster). - Phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man). - Hai diễn viên chính của phim là Deguchi Natsuki (vai Fujino) và Makita Aju (vai Kyomoto). - Phim sẽ khởi chiếu tại Nhật Bản vào ngày 11/9/2026. Ngày phát hành ở nước ngoài sẽ được công bố sau.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Look Back bản live-action của đạo diễn nổi tiếng Hirokazu Kore-eda tung ra trailer, hé lộ một số cảnh quay từ phim nhưng gương mặt diễn viên vẫn được giữ kín. Mới đây, Look Back tung teaser trailer mới, chính thức giới thiệu hai nàng thơ đảm nhận hai nhân vật chính.

Theo đó, Deguchi Natsuki (Con Đường Mùa Xuân) thủ vai Fujino hướng ngoại và Makita Aju (Shoplifters) đảm nhận vai Kyomoto hướng nội. Hai diễn viên nhí cũng được giới thiệu: Furi Nanase vai Fujino lúc bé, Okada Rokka vai Kyomoto lúc bé.

Có một điểm thú vị là cả Deguchi Natsuki và Makita Aju đều từng tham gia phim của đạo diễn Kore-eda trước đây - Makanai: Đầu Bếp Nhà Maiko. Thậm chí Makita Aju còn tham gia nhiều phim khác của Kore-eda từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, từ vai nhỏ đến vai to, đến mức khán giả Nhật nửa đùa nửa thật rằng có thể nói cô trưởng thành cùng những thước phim của Kore-eda.

Cảnh phim anime.

Cảnh phim live-action.

Teaser trailer của Look Back dài khoảng một phút, giới thiệu hai nhân vật Fujino và Kyomoto từ khi còn bé đến khi trưởng thành. Cả hai quen biết nhau từ tiểu học, phát triển tình bạn, cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ vẽ truyện tranh, đồng hành từ những trang truyện 4 khung đến truyện tranh đăng trên tạp chí. Hình ảnh cả hai cặm cụi vẽ, từ bé đến lớn, chụm đầu tìm truyện của mình trong tờ tạp chí… được thể hiện trong trẻo, đậm thanh xuân.

Bản live-action được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) rất được yêu thích. Năm 2024, bản anime chuyển thể ra mắt, tiếp tục chinh phục giới phê bình và đông đảo khán giả.

Những ai đã từng say mê và thổn thức bởi Look Back đều biết rằng đây là câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng về tình bạn, về những kỷ niệm tuổi thơ, ước mơ, sự cạnh tranh sáng tạo, về mục đích cuối cùng của việc sáng tác ra một tác phẩm nào đó, quan trọng nhất là hành trình trưởng thành của các nhân vật. Trong teaser trailer vừa ra mắt, có thể thấy Look Back bản live-action chỉ mới tập trung hé lộ góc nhìn tươi sáng, trong trẻo; tạm thời cất đi những mảnh cảm xúc buồn bã, nuối tiếc.

Một số bình luận của netizen:

“Nếu bản live-action do một ai đó khác đạo diễn, tôi sẽ nghĩ bản phim là một sự ăn theo không cần thiết, bởi manga và anime quá hay rồi. Nhưng vì đạo diễn là Kore-eda, tôi nghĩ bản live-action sẽ có một sức sống riêng. Monster của Kore-eda vẫn là một trong những phim yêu thích nhất suốt cuộc đời của tôi.”

“Tôi chưa từng đọc manga hay xem anime Look Back, nhưng tôi rất rất rất thích phim của Kore-eda. Our Little Sister, Nobody Knows, After The Storm, I Wish, Monster… đều hay tuyệt. Tôi chắc chắn sẽ xem Look Back.”

“Tôi có thể thấy nếu Kore-eda làm đạo diễn, Look Back sẽ trở thành một tác phẩm gây sốt thêm lần nữa. Nếu ai chưa đọc manga hay xem anime, hãy nhảy hố đi, sẽ không hối hận đâu.”

“Cảnh phim đẹp quá! Trời ơi, cảnh hai bạn bước đi trong tuyết thực sự điện ảnh! Đây là một trong những phim tôi mong chờ nhất năm nay.”

“Vì đạo diễn là Kore-eda nên tôi đặt kỳ vọng rất cao vào phim này.”

"Aju hợp vai Kyomoto bất ngờ, nhưng Natsuki trông hơi hiền so với vai Fujino nhỉ? Tôi cảm thấy Fujino không chỉ hướng ngoại mà năng lượng bên trong cũng kiểu dữ dội í."

“Trailer trông như tái hiện lại từng cảnh một của anime, nhưng tôi nghĩ bản phim sẽ có thêm những cảnh khác. Và chúng ta sẽ được “xú túi mè” những cảnh đó khi ra rạp. Hóng quá!”