5 gia tộc mạnh nhất trong "Naruto": Cả Uzumaki lẫn Uchiha đều không thống trị

HHTO - Các gia tộc đóng vai trò mật thiết trong Naruto, vừa tạo lập thế giới vừa tạo nên nhiều cuộc cạnh tranh gay gắt.

Trong Naruto, các gia tộc chính là nền tảng cốt lõi hình thành nên sự hưng thịnh của cả một vùng đất. Màn liên minh giữa hai thế tộc Uchiha và Senju đã khai sinh ra Làng Lá, mở đường cho mô hình làng nhẫn giả lan rộng khắp thế giới. Vậy đâu là những gia tộc hùng mạnh, quyền lực nhất trong thế giới truyện của Masashi Kishimoto.

5. Gia tộc Hatake

Dù là một gia tộc nhỏ với chỉ 2 thành viên được biết đến rộng rãi là Sakumo và Kakashi, Hatake vẫn khiến cả giới nhẫn giả phải kiêng dè. Danh tiếng của hai cha con nhà Hatake lan xa tới mức mọi ngôi làng đối thủ đều phải khiếp sợ khi chạm trán.

Kakashi mạnh nhất gia tộc Hatake.

Trong hai người, Kakashi đã hoàn toàn vượt qua cái bóng của cha mình. Từ một thiên tài tốt nghiệp học viện ninja với tốc độ chóng mặt, Kakashi sớm trở thành Thượng nhẫn rồi đến mật vụ xuất sắc của tổ chức Anbu. Đỉnh cao sức mạnh của vị "nhẫn giả sao chép" này là trong Cuộc đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư, khi anh được Obito tạm thời ban tặng sức mạnh Lục Đạo tiệm cận các vị thần.

4. Gia tộc Uzumaki

Nổi tiếng với những cấm thuật và kỹ thuật phong ấn thượng thừa, gia tộc Uzumaki từng là nỗi khiếp sợ của các thế lực khác. Chính sự e dè này đã dẫn đến một bi kịch, đó là các gia tộc khác đã liên minh để tiêu diệt tận gốc Uzumaki. Những người may mắn sống sót buộc phải lưu lạc khắp nơi và sống trong thế giới ngầm.

Naruto là thành viên mạnh nhất của gia tộc Uzumaki.

Đại diện kiệt xuất nhất của dòng máu này không ai khác chính là Naruto, nhân vật chính của bộ truyện. Trải qua muôn vàn thử thách đến cuối cùng, Naruto đã đạt được những trạng thái sức mạnh tối thượng, đưa anh lên một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt và vượt xa phần còn lại của thế giới nhẫn giả.

3. Gia tộc Senju

Trong Thời kỳ Chiến quốc loạn lạc, Senju là thế lực thống trị tuyệt đối và cũng là gia tộc duy nhất đủ sức đương đầu, áp chế được sự trỗi dậy của tộc Uchiha. Dòng họ này là cái nôi sản sinh ra hàng loạt chiến binh tinh nhuệ bậc nhất lịch sử.

Hashirama là thành viên mạnh nhất của gia tộc Senju.

Nổi bật nhất trong số các thiên tài của Senju là Hashirama. Nhờ sở hữu huyết kế giới hạn Mộc Thuật độc nhất vô nhị, anh đã đánh bại cả Madara Uchiha cùng nhiều thực thể hùng mạnh khác cùng thời. Những chiến công hiển hách này đã giúp Hashirama được người đời suy tôn là "Vị thần của Shinobi".

2. Gia tộc Uchiha

Gia tộc Uchiha gieo rắc nỗi kinh hoàng trên toàn thế giới Naruto nhờ sở hữu huyết kế giới hạn độc quyền ở đôi mắt Sharingan - Tả Luân Nhãn. Nhờ nhãn thuật này, hầu như bất kỳ thành viên nào mang dòng máu Uchiha cũng đều là một mối đe dọa tiềm tàng trên chiến trường.

Madara là thành viên mạnh nhất của gia tộc Uchiha.

Với một gia tộc có lịch sử hào hùng và nhiều quái kiệt như Uchiha, việc chọn ra người mạnh nhất luôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, nếu xét về chiến tích và tầm vóc sức mạnh, Madara vẫn là người đứng đầu, vượt qua người hậu bối Sasuke một khoảng cách suýt soát. Tại Cuộc đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư, Madara đã bước vào cảnh giới của thần sau khi trở thành vật chủ của Thập Vĩ.

1. Gia tộc Otsutsuki

Đứng đầu danh sách không ai khác ngoài tộc Otsutsuki, những thực thể ngoài hành tinh có tầm ảnh hưởng khổng lồ. Họ chính là những người đã mang khái niệm chakra đến với Trái Đất.

Kaguya là thành viên mạnh nhất của gia tộc Otsutsuki.

Kaguya Otsutsuki là thành viên đầu tiên ăn trái chakra của Thần Thụ trên Trái Đất, giúp cô sở hữu những năng lượng khổng lồ và loạt thần thuật vô song. Với nguồn sức mạnh tuyệt đối đó, Kaguya vững vàng ở ngôi vị nhân vật mạnh nhất trong toàn bộ bộ truyện, là nguồn cơn của mọi nhẫn thuật trên thế giới.

Xem thêm các bài viết đặc sắc về bộ truyện và phim Naruto TẠI ĐÂY.