Netflix lần đầu tiên sử dụng chó thật trong “Scooby-Doo”, netizen chê quá chê

HHTO - Loạt phim “Scooby-Doo: Origins” của Netflix vừa tung ra một số ảnh và video đầu tiên, hé lộ tạo hình nhân vật cũng như chú chó sợ ma nổi tiếng Scooby-Doo. Phản ứng của phần lớn netizen là chê quá chê.

Tóm tắt nhanh: - Scooby-Doo: Origins là bản live-action hiện đại hóa của Netflix từ thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng Scooby-Doo. - Netflix sử dụng chó thật thay vì chó CGI trong đoạn giới thiệu Scooby-Doo: Origins. Đây là lần đầu tiên phim về Scooby-Doo sử dụng chó thật trong phim. - Dàn diễn viên trong Scooby-Doo: Origins gồm: Maxwell Jenkins vai Fred Jones, Tanner Hagen vai Shaggy, Abby Ryder Fortson vai Velma Dinkley, Mckenna Grace vai Daphne Blake. - Scooby-Doo: Origins dự kiến lên sóng vào năm 2027.

Mới đây, Netflix đã tung ra một số hình ảnh cũng như video đầu tiên về loạt phim Scooby-Doo - với tên chính thức là Scooby-Doo: Origins. Đây là bản phim live-action của Netflix về nhóm Mystery Inc. có 5 thành viên, gồm 4 người và 1 chú chó, chuyên đi khắp nơi để điều tra những vụ án nhuốm màu siêu nhiên.

Trong đoạn video giới thiệu của Netflix, có thể thấy một chú chó đang chạy xuyên một đường mòn trong rừng, gần một trại hè. Chú chó gặp một cậu bé đi ngang qua. Cậu bé bế chú chó lên một cách đầy yêu thương.

Nguồn: Netflix.

Những ai yêu thích thương hiệu Scooby-Doo đều biết rõ hai nhân vật này là ai. Chú chó là Scooby-Doo - theo bản gốc là một chú chó giống Great Dane biết nói, cực kỳ ham ăn, và rất sợ ma. Còn cậu bé mặc áo kẻ sọc có màu xanh lá cây không ai khác chính là Shaggy - chủ nhân và là bạn thân nhất của Scooby-Doo, cũng rất mê đồ ăn và thường là người đầu tiên trong nhóm bỏ chạy khi gặp ma.

Đáng chú ý, chú chó trong đoạn video giới thiệu Scooby-Doo: Origins của Netflix không phải là chú chó được tạo ra từ CGI, mà là một chú chó thật. Được biết, đây là lần đầu tiên trong một bộ phim về Scooby-Doo sử dụng chó thật.

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng video cũng như trên khắp các trang mạng xã hội, phản ứng phần đông của netizen là chê quá chê. Các bình luận cho rằng sức hấp dẫn của Scooby-Doo nằm ở những biểu cảm thái quá, khiến các tình huống trong phim trở nên lôi cuốn và hài hước. Việc sử dụng một chú chó thật đã triệt tiêu hoàn toàn sức hút của Scooby-Doo.

Bản live-action năm 2002...

và bản live-action năm 2004 của Scooby-Doo sử dụng chó CGI.

Trước đó, Netflix đã chốt đơn bốn diễn viên đảm nhận vai bốn nhân vật con người của nhóm Mystery Inc., bao gồm: Maxwell Jenkins vai Fred Jones - mạnh mẽ, bình tĩnh, thường được xem là thủ lĩnh của nhóm; Tanner Hagen vai Shaggy - chủ của Scooby-Doo, sợ ma nhưng khi phá án cũng có góp công; Abby Ryder Fortson vai Velma Dinkley - thông minh, giỏi suy luận, là bộ não của cả nhóm; Mckenna Grace vai Daphne Blake - giàu có và thời trang, dùng kỹ năng giao tiếp để khám phá manh mối xã hội của các vụ án.

Từ trên xuống dưới: Fred, Daphne, Velma và Shaggy của Scooby-Doo: Origins.

Từ trái qua phải: Maxwell Jenkins, Tanner Hagen và Mckenna Grace trên phim trường Scooby-Doo: Origins.

Loạt phim Scooby-Doo: Origins của Netflix được miêu tả là phiên bản hiện đại hóa của loạt phim hoạt hình lâu đời rất được yêu thích. Phim theo chân nhóm bạn Mystery Inc. ở thời điểm ban đầu, trước khi họ trở thành những người phá án bí ẩn nổi tiếng thế giới.

Câu chuyện diễn ra trong mùa hè cuối cùng ở trại hè. Hai người bạn là Shaggy và Daphne vướng vào một bí ẩn rùng rợn xoay quanh một chú chó con giống Great Dane bị lạc, thậm chí chú cún này còn là nhân chứng của một vụ giết người siêu nhiên. “Cùng với cô nàng Velma thực tế và yêu khoa học, và cậu bạn mới kỳ lạ nhưng vô cùng đẹp trai Freddy, họ bắt đầu điều tra vụ án đang kéo mỗi người vào một cơn ác mộng đáng sợ, đe dọa phơi bày tất cả bí mật của họ”.

Loạt phim Scooby-Doo: Origins dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Mckenna Grace trong tạo hình nhân vật Daphne Blake.

Một số bình luận của netizen:

“Nhưng đây đâu phải Scooby-Doo, chỉ là một chú cún thôi!”

“Chú cún đáng yêu đó, nhưng xin lỗi, đó không phải là Scooby-Doo…”

“Scooby-Doo đáng lẽ phải là một biểu tượng to lớn, ngốc nghếch, nhút nhát, chứ không phải một chú chó nhỏ bé trông căng thẳng thế kia.”

“Tôi muốn một chú chó hài hước chứ không phải là một chú chó Labrador Retriever màu sôcôla quá nghiêm túc.”

“Nhưng đó là giống chó gì vậy? Trong bản gốc Scooby-Doo là giống Great Dane mà.”

“Đó là một chú chó con giống Great Dane thiệt đó cả nhà. Giống chó này lúc bé trông rất giống Labrador nên dễ gây nhầm lẫn thôi.”

“Scooby-Doo vốn dĩ phải rất biểu cảm và thái quá. Đó là điểm đặc biệt của nó, là điều khiến nó được yêu thích. Việc sử dụng một chú chó thật dường như phá hỏng hoàn toàn nhân vật này.”

“Tôi không thể hiểu nổi tại sao các hãng phim lại quá ám ảnh với chủ nghĩa hiện thực. Nó thực sự làm mất đi sự kỳ diệu của bộ phim.”

“Kinh điển Netflix, phá hỏng nhân vật rồi gọi đó là bản chuyển thể.”

“Đây là một ví dụ điển hình cho việc sự chân thực phá hỏng bầu không khí. Tôi thích một chú Scooby-Doo ngộ nghĩnh được tạo bằng CGI, cường điệu hóa như trong hai phần live-action đầu tiên hơn là một chú chó thật.”