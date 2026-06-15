Lầu Chú Hỏa và những con số đặc biệt gắn liền với lời đồn "Con ma nhà họ Hứa"

HHTO - Xem xong "Lầu Chú Hoả", không ít người lục tìm lại các phiên bản của giai thoại về “con ma nhà họ Hứa” và phát hiện những chi tiết đặc biệt được cài cắm trong phim.

Bộ phim theo chân 6 streamer bước vào lầu chú Hỏa, tổ chức buổi chiếu trực tiếp hành trình giải mã lời đồn ma ám của căn nhà. Từ đây, câu chuyện ngày cũ được lật mở, dẫn tới bi kịch của hiện tại.

99 cánh cửa

Theo lời đồn, biệt thự cổ bỏ hoang đã lâu của thương nhân họ Hứa (chú Hỏa) có 99 cánh cửa, trải dài qua các tầng lầu. Theo phong thủy, số 9 tượng trưng cho sự trường cửu, vĩnh viễn, viên mãn. Con số được xem mang điềm lành này còn có nghĩa là tối cao (trong từ cửu đỉnh, cửu thiên), phản ánh mong cầu sự phát đạt, thịnh vượng cho nhà họ Hứa - một trong tứ đại gia tộc bề thế xứ Nam kỳ đầu thế kỷ 20.

Ấy là những ý nghĩa phúc lành, tốt đẹp hướng đến gia đình tại vị, con người tại thế. Còn ứng với người đã khuất thì sao? Cũng là vĩnh cửu, nhưng là sự lưu luyến, bám riết mãi mãi, không buông rời của linh hồn. Truyền thuyết kể rằng, hồn ma cô Hứa không siêu thoát, cứ ở mãi trong căn nhà cổ, ôm nỗi ai oán, phủ lên nơi đây nỗi sợ kinh hoàng.

1 khe hở

Đó là khe hở nhỏ sát mặt đất bên dưới cánh cửa của căn phòng gác mái luôn khóa chặt. Ngày ngày, hầu gái đẩy khay thức ăn qua đó cho cô Hứa ở bên trong. Tại sao gia đình họ Hứa đưa ra yêu cầu phục vụ như vậy, thay vì người hầu mở cửa, vào bên trong và chăm sóc tiểu thư một cách trực tiếp? Là bởi có lời đồn nói rằng, chú Hỏa không muốn bất kỳ ai trông thấy vẻ ngoài đang bị bệnh phong của cô Hứa.

Những chi tiết này được tái hiện chân thật trong phần thiết kế căn phòng trị bệnh đã trở nên ẩm mốc, hoang tàn, bám dày bụi của phim Lầu Chú Hỏa. Hình ảnh khe hở dưới cánh cửa cũng được tận dụng để kể chuyện đầy đắt giá, gắn với cảnh tượng một trong các streamer bị hồn ma cô Hứa tra tấn.

0 nấm mồ

Dù sống trong gia tộc giàu có bậc nhất Sài thành, ngày nhắm mắt xuôi tay, cô Hứa không hề có một nấm mồ hay bia đá nào được công khai ghi nhận. Không một ai biết cô được chôn cất ở đâu. Phải chăng vì lý do này, khung ảnh thờ cô Hứa trong biệt thự không hề có ảnh?

Khung thờ không có ảnh là một trong những đạo cụ quan trọng của phim Lầu Chú Hỏa, là một trong những món đồ mà nhóm nhân vật chính chọn để làm lễ gọi hồn chủ nhân. Phòng thờ cũng là một không gian mang tính kể chuyện của kịch bản, càng khiến khán giả thót tim với những gì đang xảy ra trong căn nhà.