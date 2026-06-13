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Kiều Sở càng chiếu càng rớt hạng, nhan sắc Trần Đô Linh cũng không thể cứu vãn

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Dù Trần Đô Linh vẫn rất xinh đẹp nhưng chỉ thế thôi chưa đủ để giữ chân khán giả ở lại với "Kiều Sở".

Đa số phim truyền hình Hoa ngữ đều có khởi đầu thuận lợi khi lên sóng, điểm nhiệt những tập đầu tiên rất cao, lượng khán giả đặt xem trước cũng lớn, quảng cáo cũng nhiều. Đó là vì ai cũng chờ đợi, kỳ vọng trước những lời quảng bá đầy hấp dẫn của nhà sản xuất. Nhưng một bộ phim có thực sự ăn khách hay không phải chờ vào những tập tiếp theo, khi sự tò mò qua đi và chỉ có những kịch bản thật sự cuốn hút, dàn diễn viên chắc tay mới có thể giữ chân khán giả.

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Kiều Sở từng có khởi đầu rất ổn.

Kiều Sở của Trần Đô Linh, Chu Dực Nhiên cũng đã có xuất phát điểm rất ổn, có thời điểm đã lên tới 10 nghìn điểm nhiệt (phá vạn) - cột mốc đáng mơ ước của phim Hoa ngữ. Nhưng sau đó, phim tụt dốc không phanh, điểm nhiệt liên tục hạ dần và có nguy cơ xuống 7000. Mới đây, Kiều Sở đã mở điểm Douban và điểm số ban đầu chỉ được 5.1, một mức khá thấp, cho thấy khán giả đánh giá chất lượng phim chỉ ở mức trung bình.

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Điểm Douban của phim thấp tới bất ngờ.

Lý do chính là kịch bản bị chê là quá đơn giản, như phim cho trẻ con. Thuộc thể loại phim quyền mưu, những tưởng câu chuyện sẽ liên tục có những màn đấu trí cực gay cấn, khó đoán nhưng hóa ra mọi thứ lại đơn giản đến mức khó tin, từ suy nghĩ đến hành động của nhân vật đều chẳng thấy chút “tâm cơ nào”, nếu không muốn nói là vô lý. Như đoạn thích khách dễ dàng mang vũ khí vào hoàng cung để tấn công Sở Triều, rồi phản ứng của các nhân vật trong lúc nguy nan lại được quay chậm “như phim Ấn Độ”.

Một cảnh quay gây tranh cãi trong phim.

Trần Đô Linh tuy vẫn rất xinh đẹp nổi bật trong mọi cảnh quay nhưng diễn xuất bị cho là không thể hiện được hết hoàn cảnh, tính cách của nữ chính Sở Triều. Cư dân mạng đã khuyên Trần Đô Linh cần tìm những kịch bản thật hấp dẫn như Quý Nữ, khi ấy khán giả sẽ bị cuốn vào câu chuyện mà bỏ qua chuyện cô làm “bình hoa di động”.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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