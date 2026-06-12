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Olivia Rodrigo trưởng thành cùng album mới: Hành trình của trái tim đang yêu

Duy Minh

HHTO - Olivia Rodrigo chính thức phát hành album phòng thu thứ ba "you seem pretty sad for a girl so in love" với 13 ca khúc, đánh dấu bước trưởng thành ở tuổi 23.

Ngày 12/6, Olivia Rodrigo chính thức trở lại với album phòng thu thứ ba mang tên you seem pretty sad for a girl so in love thông qua hãng đĩa Geffen Records. Đĩa nhạc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau thành công của hai album trước đó là SOUR GUTS.

Olivia Rodrigo chính thức trở lại với album phòng thu thứ ba.

Khác với những sáng tác xoay quanh tuổi trẻ và sự đổ vỡ từng làm nên tên tuổi, album lần này tập trung khai thác những khía cạnh phức tạp hơn của tình yêu và các mối quan hệ. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, Olivia Rodrigo cho biết nhiều chất liệu trong album được lấy cảm hứng từ mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của cô.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng ngay cả khi viết về hạnh phúc, các ca khúc của cô vẫn thường mang theo một chút cảm giác hoài niệm hoặc trăn trở. Theo Olivia, việc sáng tác về niềm vui đôi khi khó khăn hơn viết về nỗi buồn, bởi cô muốn phản ánh cả những cảm xúc đi kèm như sự khao khát, ghen tuông hay nhớ nhung.

Olivia Rodrigo cho biết nhiều chất liệu trong album được lấy cảm hứng từ mối quan hệ nghiêm túc.
Olivia Rodrigo cho biết nhiều chất liệu trong album được lấy cảm hứng từ mối quan hệ nghiêm túc.

Về cấu trúc, album được chia thành hai phần lấy cảm hứng từ hai mặt của đĩa than và băng cassette truyền thống. Nửa đầu album mang tên girl so in love gồm 7 ca khúc, trong đó có đĩa đơn mở đường drop dead. Phần còn lại của album mang tên you seem pretty sad tập trung vào những sắc thái nội tâm sâu lắng. Toàn bộ dự án tiếp tục được thực hiện cùng nhà sản xuất Dan Nigro, người đã đồng hành với nữ ca sĩ từ những ngày đầu sự nghiệp.

Nửa đầu album mang tên Girl So in Love gồm 7 ca khúc, trong đó có đĩa đơn mở đường Drop Dead.

Một trong những điểm đáng chú ý của album là sự góp mặt của Robert Smith, nhóm trưởng ban nhạc Rock huyền thoại The Cure, trong ca khúc what's wrong with me. Đây là lần đầu tiên Rodrigo phát hành một ca khúc gốc có sự kết hợp chính thức với một nghệ sĩ khách mời.

Chia sẻ trên chương trình Jimmy Kimmel Live!, nữ ca sĩ cho biết âm nhạc của The Cure là một phần quan trọng trong quá trình hình thành gu âm nhạc của cô thông qua cha mình, một người hâm mộ lâu năm của ban nhạc. Trước đó, Olivia và Robert Smith từng có dịp biểu diễn chung tại lễ hội Primavera Sound ở Barcelona.

Nữ ca sĩ cho biết cô chịu ảnh hưởng từ âm nhạc của The Cure.

Bước sang tuổi 23, Olivia Rodrigo cho biết cô đón nhận album mới với tâm thế thoải mái hơn so với những năm đầu sự nghiệp. Sự trưởng thành trong trải nghiệm cá nhân cùng những thử nghiệm về mặt nội dung được xem là những yếu tố nổi bật của you seem pretty sad for a girl so in love.

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Duy Minh
#Olivia Rodrigo #You Seem Pretty Sad #album mới #tình yêu #The Cure #sáng tác

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