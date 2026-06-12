Dream To You: Hwang In Yeop và Hyeri khiến netizen Hàn sửng sốt bởi điều này

HHTO - “Dream To You” là bộ phim truyền hình đánh dấu sự hợp tác giữa Hwang In Yeop và Hyeri. Tạo hình thời học sinh của cả hai trong phim đã khiến netizen Hàn ngạc nhiên và dành lời khen ngợi.

Mới đây, trên diễn đàn Instiz của Hàn Quốc, netizen xứ Kim chi đã bàn luận sôi nổi về tạo hình học sinh của Hwang In Yeop và Hyeri trong bộ phim truyền hình sắp chiếu Dream To You. Netizen Hàn Quốc bày tỏ sự kinh ngạc khi trông cả hai không hề lạc lõng trong bộ đồng phục, khen họ trẻ trung hơn tuổi thật nhiều. Được biết, Hwang In Yeop sinh năm 1991, năm nay 36 tuổi; Hyeri sinh năm 1994, năm nay 33 tuổi.

Các bình luận viết: “Wow, Hyeri trông giống hệt học sinh”, “Thật thú vị khi họ trông không hề lạc lõng chút nào”, “Wow, Hyeri đó sao? Cô ấy trông như một nữ sinh”, “Hwang In Yeop trông khá đẹp trai trong đồng phục học sinh”, “Hyeri trông như mới 19 tuổi thôi, thật đó”, “Chỉ có mình tôi là đang già đi”…

Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận bày tỏ rằng đúng là Hwang In Yeop và Hyeri trông trẻ trung hơn tuổi thực thật, nhưng bảo họ trẻ như học sinh thì có phần hơi quá.

Các bình luận này viết: “Nhưng cả hai đều trông như khoảng 30 tuổi”, “Họ trông cũng ít nhất là ở cuối độ tuổi 20 rồi”, “Cả hai trông trẻ thiệt, nhưng nếu thực sự nhìn những em học sinh ở độ tuổi đó thì các em chẳng khác gì trẻ sơ sinh”, “Thay vì bảo họ trông trẻ kinh khủng thì đúng hơn là họ trông rất đẹp trong bộ đồng phục học sinh”…

Dream To You là bộ phim truyền hình lãng mạn đánh dấu sự hợp tác giữa Hwang In Yeop (True Beauty, Family By Choice) và Hyeri (Reply 1988, Friendly Rivalry). Trong phim, Hwang In Yeop thủ vai Woo Subin, còn Hyeri đảm nhận vai Joo Yi Jae.

Câu chuyện kể rằng khi còn là thiếu niên, Woo Subin và Joo Yi Jae từng mơ ước trở thành đạo diễn phim. Nhưng vào năm 19 tuổi, Subin đột ngột bỏ đi. Sau đó, Subin đã nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ trong những năm tháng tuổi 20, và ở tuổi 30 anh đã thực sự trở thành đạo diễn phim. Thậm chí Subin còn được biết đến như một đạo diễn phim thiên tài và đã có bộ phim đầu tay thành công vang dội tại các liên hoan phim quốc tế.

Sau khi đạt được ước mơ, Woo Subin trở về Hàn Quốc để gặp lại Joo Yi Jae - cô gái mà anh luôn yêu. Tuy nhiên, giờ đây, khoảng cách giữa họ không chỉ là những năm tháng xa cách nhau, mà còn là khoảng trống trong lòng. Khác với Subin đã thành công, Yi Jae của tuổi 30 cảm thấy thất vọng trước những rào cản của thực tại và không còn theo đuổi ước mơ nữa. Hiện tại, Joo Yi Jae đang là một phóng viên truyền hình. Sự hiện diện của Woo Subin nhắc nhở cô về một giấc mơ mà cô đã lãng quên.

Cuộc hội ngộ giữa họ không chỉ viết tiếp một tình yêu vẫn chưa kết thúc sau hơn một thập kỷ, mà còn về một giấc mơ mà họ đã từng sẻ chia. Do đó, không chỉ ngọt ngào và lãng mạn, Dream To You còn hứa hẹn mang đến cảm giác chân thực, ấm áp và dễ đồng cảm.

Dream To You sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 13/7/2026.