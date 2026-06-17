Sơ đồ, giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội: Khu đắt nhất dự đoán 8 triệu vẫn "cháy vé"

HHTO - Cấu trúc cơ bản của sân khấu sẽ không thay đổi trong world tour, theo đó, sơ đồ concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG ở Hà Nội sẽ tương tự với đêm mở màn tại Hàn Quốc. Giá vé sẽ dao động khoảng bao nhiêu?

Ngày 17/6, sơ đồ và giá vé concert mở màn cho world tour năm 2026 của BIGBANG tại sân vận động (SVĐ) Goyang (Hàn Quốc) đã chính thức được công bố. Thông thường, thiết kế sân khấu sẽ giữ nguyên xuyên suốt các chặng trong chuyến lưu diễn. Vì thế, từ sơ đồ concert BIGBANG tại Hàn có thể dự đoán gần đúng về concert của nhóm tại Hà Nội tháng 10 này.

Sơ đồ và giá vé concert của BIGBANG tại Hàn Quốc.

Thiết kế sân khấu gợi nhớ đến logo của BIGBANG khi phát hành album Alive: Hai chữ B quay lưng vào nhau tạo thành biểu tượng vừa giống chữ "A" lật ngược vừa giống kim cương.

Không phải sân khấu 360 độ như lời đồn, concert của BIGBANG "bổ dọc" sân vận động. Sân khấu hình kim cương (hoặc tam giác ngược) có 3 đường chạy từ khu chính đến khu phụ (dự đoán kịch bản sẽ có phần 3 thành viên BIGBANG chia nhau mỗi người đi một đường tiến lên sân khấu phụ). Khu N3 được đánh xám, tức là bị khóa lại do hạn chế tầm nhìn. Suy ra, ô vuông đánh chéo phía trước có thể là khung dựng màn LED.

Theo sơ đồ concert tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc, khu VIP (màu xanh lá) là vé đứng (standing) trong khi các khu còn lại đều là vé ngồi (floor/ seating). Khả năng cao concert BIGBANG tại Hà Nội sẽ có sơ đồ chỗ ngồi tương đồng. Nếu thay đổi thì có thể, khu Floor R/ S (tím, cam) sẽ chuyển từ ngồi thành vé đứng tại SVĐ Mỹ Đình. Phân bổ 2 tầng ghế ngồi (sẵn có tại sân) không khác nhiều.

Về giá vé, chắc chắn khu vực xanh lá "2 ngăn" nằm gọn trong lòng sân khấu chính - phụ sẽ luôn có giá cao nhất và "cháy hàng" nhanh nhất bất kể concert tổ chức ở quốc gia nào. Chặng Hàn có giá vé là 275.000 won (hơn 4,7 triệu đồng). Các khu vực còn lại có giá từ 154.000 - 253.000 won (khoảng 2,6 triệu - 4,4 triệu đồng).

Dựa theo chênh lệch khi "chuyển vùng" của nhiều concert K-Pop khác (trong đó có đêm nhạc của Daesung, G-Dragon), giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội có thể dao động từ 2,5 triệu - 8 triệu đồng.

Ngoài ra, sẽ có ít nhất 2 đợt mở bán vé concert: Một là đợt pre-sale (bán sớm) dành cho fan mua gói hội viên (membership) trên b.stage, hai là đợt general - bán chính thức cho tất cả khán giả. Trong trường hợp có nhà tài trợ, concert BIGBANG có thể bổ sung thêm một đợt bán sớm nữa cho khách hàng đáp ứng điều kiện từ "kim chủ", tương tự như concert Übermensch của G-Dragon diễn ra năm ngoái tại Việt Nam.