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James CORTIS và những lần "quậy đục nước" với nhan sắc "Tây không tưởng"

Thục Uyên

HHTO - James (CORTIS) là cái tên "khuấy đảo" cõi mạng suốt thời gian gần đây với mái tóc vàng hoe cùng đường nét "không miếng lai Tây nào" nhưng lại "búng ra vibe" nam chính phim học đường Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên mà anh cả CORTIS viral với "thẻ bài" nhan sắc.

Ngay sau khi xuất hiện với tạo hình mới, mái tóc vàng hoe của James (CORTIS) đã "làm mưa làm gió" mạng xã hội toàn cầu suốt nhiều ngày qua. Vốn sở hữu sống mũi "cầu trượt", mái tóc vàng giờ đây lại càng tôn lên đường nét gương mặt góc cạnh của anh cả CORTIS.

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Những bức ảnh do người qua đường chụp khi vô tình bắt gặp James sở hữu hàng triệu "mắt xem" trên X.

Bản thân James mang dòng máu thuần Á, là con lai Thái - Trung. Tuy nhiên, nhan sắc của anh cả "Cỏ Tí" lại gây hiểu lầm là trai đẹp trời Tây nhờ vào phần xương quai hàm "cực bén", đường nét gương mặt sắc sảo và nhất là đôi mắt sâu thẳm.

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Khoảnh khắc "Trà Mi" (biệt danh thân mật fan Việt gọi James) hóa thân thành James - Triệu Vũ Phàm với phong thái bất cần, tận hưởng trên sân khấu Weverse Con 2026.

​Đây không phải là lần đầu tiên James "quậy đục nước" cõi mạng chỉ bằng vẻ ngoài của mình. Lần đầu tiên mà nhan sắc của anh cả "Cỏ Tí" nổi tiếng "thoát vòng fan", chấn động toàn mạng là tháng 11/2025, khi CORTIS trình diễn giữa giờ tại sân vận động Seoul World Cup (Hàn Quốc). Góc nghiêng bém lẹm của anh "đốn tim" hàng loạt netizen, được ví như hotboy học đường trong phim Mỹ, "xé truyện" Twilight bước ra.

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Tạo hình "nổi loạn" tại sân vận động Seoul World Cup cũng đưa tên tuổi James "nổi như cồn" trên các diễn đàn Việt Nam.

Chỉ 2 tháng sau, CORTIS đánh dấu lần đầu xuất hiện tại sự kiện của Dior và James lại tiếp tục khiến cư dân mạng "dậy sóng". Anh cả CORTIS thu hút sự chú ý ngay từ thảm check-in trong bộ suit xám thanh lịch, tôn lên vóc dáng và hợp-hoàn-hảo với gương mặt sắc nét.

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Tân binh CORTIS nhập vai "tổng tài" old money với phong thái lịch lãm.
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Cận cảnh gương mặt "khuấy đảo" mạng xã hội, trở thành "tư liệu Capcut" của biết bao netizen Việt ở thời điểm đầu năm 2026.

James (Triệu Vũ Phàm) sinh ngày 14/10/2005. Trước khi ra mắt CORTIS vào năm 2025, James đã có cho mình lượng fan ổn định khi trở thành thực tập sinh trong dự án Trainee A của BigHit Music. Bên cạnh "kim bài" nhan sắc, anh còn được biết đến như là một biên đạo tài năng, đứng sau các vũ đạo "gây bão" như: Magnetic, Cherish My Love, Tick-Tack (ILLIT), Deja Vu, Miracle (TXT)...

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Thục Uyên
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