Tưởng chỉ hợp làm mỹ nhân cổ trang, Trần Đô Linh đẹp cỡ này trong phim hiện đại

Trần Đô Linh đang là một trong những ngôi sao chăm chỉ nhất nhì showbiz Hoa ngữ khi cô liên tục nhận phim mới. Danh sách các phim sắp chiếu của cô luôn có vài ba cái tên. Sau Kiều Sở, khán giả dự đoán Hôm Nay Cũng Không Thể Biến Thành Búp Bê sẽ là dự án tiếp theo của Trần Đô Linh lên sóng.

Nữ diễn viên thường đóng phim cổ trang, có biệt danh “mỹ nhân cổ trang” cũng vì ngoại hình mỏng manh, gương mặt nhỏ nhắn, thần thái chậm rãi từ tốn của cô rất hợp với dòng phim này. Nhưng Hôm Nay Cũng Không Thể Biến Thành Búp Bê lại là phim hiện đại nên càng gây tò mò cho khán giả.

Đây không phải phim ngôn tình thông thường mà nghiêng về thể loại sinh tồn. Kịch bản lấy bối cảnh tương lai, đặt ra giả thuyết loài người bị buộc phải tham gia các thử thách nguy hiểm. Ai từ chối, hoặc thất bại trong thử thách sẽ bị biến thành búp bê. Trần Đô Linh vào vai Bạch Ấu Vy, cô gái phải ngồi xe lăn và có trí thông minh của một thiên tài. Ấu Vy hợp tác với nhiều người khác để cùng giải mã bí mật của trò chơi đáng sợ này, hòng thoát khỏi cảnh hóa ra búp bê.

Bên cạnh nội dung sinh tồn, giải mã khá mới lạ ở phim Hoa ngữ, tạo hình của Trần Đô Linh trong Hôm Nay Cũng Không Thể Biến Thành Búp Bê được chú ý rất nhiều. Nữ diễn viên mặc váy áo kiểu tiểu thư cổ điển, cắt tóc hime ấn tượng và ôm gấu bông giống như nguyên tác.

Và tạo hình nào của Trần Đô Linh cũng được khen ngợi, rằng không dễ gì tỏa ra khí chất kiêu kỳ, thanh nhã khi phải ngồi xe lăn suốt cả phim và mặc trang phục kiểu cổ điển như thế này. Nhưng Trần Đô Linh lại cực hợp và chứng tỏ rằng nhan sắc của cô có thể chinh phục mọi kiểu tạo hình.