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Teach You a Lesson: Clip 19 giây khiến fan suýt hiểu lầm là thanh xuân học đường

Lin

HHTO - Đây là một sản phẩm "cợt nhả" từ fan, "đánh lừa" những ai không xem "Teach You a Lesson" (Bài Học Đáng Đời) có thể hiểu lầm đây là bộ phim thanh xuân - học đường thay vì trừng trị kẻ bạo lực học đường.

Đoạn video này hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác trên Threads và TikTok. Với caption gợi ý phim thanh xuân - học đường cho Hè này, cộng thêm phần nhìn và nhạc nền "bùng nổ phản ứng hóa học" kiểu tình cảm "gà bông", yêu từ cái nhìn đầu tiên..., clip này khiến khán giả xem Teach You a Lesson "té ngửa" vì không khí khác hẳn nội dung gốc.

Nguồn video: @nganzotree2

"Nguyên liệu" của clip này lấy từ những cảnh thuộc tập 9 của Teach You a Lesson. Vì Công Bong (Pyo Ji Hoon) bị lộ sơ hở nên ở "nhiệm vụ" này, thanh tra Im Han Rim (Jin Ki Joo) đóng giả làm học sinh tiếp cận nhóm học sinh bắt nạt ở trường Trung học Jinwon. Han Rim giả vờ ngây ngô, chủ động trở thành "hotspot/ wifi sống" cho đám đầu sỏ Lee Chi Ho (Kim Jae Seon).

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Đoạn clip đã "hóa phép" cho những cảnh giả ngơ của Han Rim và ánh mắt "nhìn con mồi" của Chi Ho để trông "tình bể bình". Nhưng thực tế, Chi Ho bị Han Rim "quật" một đòn ngã lăn khi cố đánh cô. Nam sinh này không chỉ bị vạch trần hành vi lợi dụng, bắt nạt bạn bè mà còn bị Cho Gyu Cheol xô ngã từ sân thượng hòng hạ bệ Cục bảo vệ quyền sư phạm.

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Bên dưới clip viral của fan, một số dân mạng chưa xem phim đã bị lừa. Nhiều khán giả là fan Teach You a Lesson lại "vào hùa" đùa giỡn tại bình luận, khiến video càng lan rộng:

"Phim dễ thương lắm mọi người, vibe là cô nàng ngốc nghếch và đại ca trường ấy, xem thanh xuân lắm, cái khúc chỉ ngồi xe lăn á tội nghiệp lắm ảnh muốn khóc luôn ấy."

"Khúc chỉ đẩy xe lăn, ảnh cười bất lực mà trông cũng tình."

"Tôi xem trong phim cũng thấy ánh mắt anh nhìn chị "tình tứ".

"Sao nhìn edit lại thấy chemistry thế nhể."

"Ai dạy edit đó hả."

"Chưa xem là tôi tưởng ông này thì chị thật đó."

"Happy ending nha, cuối phim đám cưới thơ mộng lắm."

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Lin
#Teach You a Lesson #bạo lực học đường #Bài học đáng đời #Teach You a Lesson viral #Teach You a Lesson tập 9 #Jin Ki Joo

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