Phim hoạt hình “HEXED” vừa ra teaser trailer đã bị chê, chuyện gì thế này?

HHTO - Phim hoạt hình mới của Disney “HEXED” vừa tung teaser trailer đã bị chê. Có thông tin phim nhận nhiều phản hồi xấu, rằng nội dung dở, kém hay trong buổi chiếu thử kín. Thực hư thế nào?

Mới đây, Disney vừa tung ra teaser trailer cho bộ phim hoạt hình mới mang tên HEXED. Câu chuyện của HEXED kể về nữ sinh Billie cá tính, không theo khuôn phép, có một người mẹ cầu toàn thích kiểm soát. Một ngày, Billie phát hiện ra mình có năng lực ma thuật. Khi bất ngờ được triệu hồi đến một vương quốc rộng lớn, bí mật của các phù thuỷ, Billie phải hợp tác với mẹ mình để tồn tại trong thế giới mới và làm sáng tỏ những bí ẩn gia tộc qua nhiều thế hệ.

Chuyện là phim vừa mới ra mắt teaser trailer thôi nhưng trước đó đã có thông tin rằng HEXED bị chê nội dung dở. Cụ thể, trên MXH, có một số bài viết nói rằng HEXED đã nhận nhiều phản hồi tệ, rằng phim kém hay, không hấp dẫn trong buổi chiếu thử kín. Điều này khiến khán giả hoài nghi về chất lượng cũng như sức hút của phim hoạt hình mới của Nhà Chuột.

Tuy nhiên, thực tế rằng chưa có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy HEXED bị chê trong buổi chiếu thử kín. Tất cả chỉ dừng ở mức đồn thổi trên các trang MXH mà không có số liệu hay chứng cứ đáng tin nào kèm theo.

Được biết, những thông tin không tốt về HEXED đã xuất hiện râm ran từ năm ngoái, khi Disney công bố một số thông tin ban đầu về phim tại D23 vào cuối tháng 8/2025. Các ý kiến cho rằng phim kém mới mẻ, có nét giống với các phim khác như The Owl House, Onward hay Turning Red. Tại CinemaCon diễn ra vào khoảng đầu tháng 4 năm nay, HEXED tiếp tục mất điểm khi đổi nhân vật chính từ một cậu bé tuổi teen thành một cô gái cá tính. Việc sửa đổi này được cho là do phim đã nhận được các phản hồi không tốt.

Tuy chưa có thông tin xác thực nào rằng HEXED bị chê dở trong buổi chiếu kín thử, nhưng các phản hồi ban đầu sau khi teaser trailer ra mắt cũng cho thấy phản ứng của khán giả không được khả quan lắm. Phim bị chê “cũ kỹ” từ nội dung đến đồ họa, là sự lặp lại và "xào nấu" từ nhiều phim khác chứ không có màu sắc hay cá tính riêng. Điều này dấy lên lo ngại cho sự "xuống sức" của Disney ở mảng hoạt hình.

Năm ngoái, Disney có Zootopia 2 đạt kỷ lục với 1,7 tỷ đôla, là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nhưng với các phim gốc của Disney trước đó như Elio, Luca - những phim không phải là phần tiếp theo của một thương hiệu ăn khách - lại gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả. Đầu năm nay, Disney có Hoppers được đánh giá là thành công, nhưng số phận của HEXED chưa biết sẽ ra sao.

Tại Oscar 2026, Disney đã thua K-Pop Demon Hunters ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, nối dài chuỗi thua 4 năm liên tiếp ở hạng mục này tại Oscar. Không biết ở lễ trao giải Oscar sắp tới, Hoppers hay HEXED liệu có giúp Nhà Chuột "gỡ điểm"?

HEXED có lịch phát hành dự kiến là vào ngày 25/11/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Vậy HEXED là sự kết hợp giữa Harry Potter và The Owl House?”

“Một bản sao trắng trợn của The Owl House, thưa quý vị.”

“Xem teaser trailer thôi thì thấy chán thiệt, chả có hứng muốn xem.”

“Tôi chỉ muốn nói rằng Disney đã từng làm phim kiểu như này trước đây. Và hay hơn thế này.”

“Thế đấy. Như dự đoán. Đây là bản sao của The Owl House theo ý muốn của Disney. Thật đáng thất vọng.”

“Tôi không hiểu tại sao họ lại đổi giới tính cho nhân vật chính, từ Billy thành Billie? Ý tưởng này thực sự sẽ thú vị hơn nhiều nếu nhân vật chính là nam.”

“Tại sao tất cả các nhân vật hoạt hình của Disney đều trông giống nhau vậy?”

“Trông chả có gì mới mẻ.”

“Vậy sức hút phim này nằm ở đâu? Chẳng phải chúng ta đã thấy hơn chục nhân vật kiểu này rồi, những người cực kỳ khó hòa nhập xã hội và cố chấp tự lực cánh sinh?”

“Có lẽ phim khi chiếu sẽ hay hơn, lạc quan lên cả nhà ơi!”