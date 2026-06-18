Grammys bổ sung hạng mục dành cho nghệ sĩ châu Á: BTS đối đầu BLACKPINK?

HHTO - Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ (Recording Academy) vừa chính thức công bố bổ sung 5 hạng mục giải thưởng mới. Trong số đó, hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất) nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn cả. Hiện tại, những đại diện hàng đầu đến từ K-Pop như BTS, BLACKPINK đang được fan kỳ vọng sẽ lần đầu tiên mang về kèn vàng Grammy.

Quyết định bổ sung 5 hạng mục mới của Viện Hàn lâm sẽ chính thức có hiệu lực từ lễ trao giải Grammys lần thứ 69, diễn ra vào tháng 2 năm 2027. Theo Giám đốc điều hành Grammys - Harvey Mason Jr., động thái này ra đời trong bối cảnh thị trường âm nhạc toàn cầu đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, đòi hỏi sự thừa nhận xứng tầm đối với các dòng nhạc mang tính bản địa sâu sắc.

5 hạng mục mới bao gồm: Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất), Best Latin Song (Ca khúc Latin xuất sắc nhất), Best Traditional Pop Vocal Performance (Trình diễn giọng hát Pop truyền thống xuất sắc nhất), Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance (Màn hợp tác hoặc trình diễn song ca/Nhóm nhạc R&B xuất sắc nhất) và Best Traditional Folk Album (Album nhạc Dân gian truyền thống xuất sắc nhất).

5 hạng mục này sẽ được áp dụng kể từ lần trao giải năm sau.

Riêng với Best Asian Pop Music Performance, hạng mục này được thiết lập để “tôn vinh các màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc từ thị trường châu Á hoặc có độ phổ biến rộng lớn tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở K-Pop, J-Pop và C-Pop”.

Điểm quan trọng của hạng mục này là sản phẩm phải “sử dụng có ý nghĩa một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á” (như tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Việt...). Đây được xem là “cánh cửa” mở ra cơ hội tranh giải cho các nghệ sĩ châu Á - vốn gặp bất lợi khi phải đối đầu trực diện tại các hạng mục Pop đại chúng của phương Tây.

BTS là cái tên đầu tiên trong danh sách ứng cử viên cho hạng mục này. Sự thay đổi thể lệ của Viện Hàn lâm được giới phê bình quốc tế nhận định là một “tin vui lớn dành cho BTS”. Sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp, album Arirang vừa ra mắt đã gây tiếng vang lớn với thành tích ấn tượng. Album có sự đan cài giữa tiếng Anh và tiếng Hàn nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá Hàn Quốc ra thế giới.

Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng khẳng định sức nặng tại hạng mục này qua album Deadline vừa ra mắt, trong đó, đĩa đơn Jump có sử dụng tiếng Hàn. Cùng với sức ảnh hưởng sẵn có từ 4 cô gái, dự án này nhanh chóng ghi dấu ấn và duy trì tốt độ phủ sóng toàn cầu của nhóm.

Bên cạnh K-Pop, ban nhạc Mrs. GREEN APPLE cũng được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Best Asian Pop Music Performance đầu tiên của Grammy. Trong năm qua, nhóm tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại thị trường Nhật Bản với hàng loạt bản hit như lulu. và GOOD DAY.

Một cái tên khác không thể bỏ qua là Hikaru Utada, nghệ sĩ được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của J-Pop trong hơn hai thập kỷ qua. Năm nay, Utada tiếp tục thu hút sự chú ý với các sản phẩm mới như EP Mine or Yours hay ca khúc hợp tác cùng Charlie Puth - Home.

Dù V-Pop vẫn còn là một "ẩn số" trên bản đồ Grammys khi tính thương mại và sức ảnh hưởng của âm nhạc Việt Nam trên thị trường quốc tế chưa thực sự mạnh, sự ra đời của hạng mục Best Asian Pop Music Performance vẫn mở ra một cơ hội lịch sử cho các nghệ sĩ Việt.

Dù được xem là một bước tiến của Grammys, song hạng mục này vẫn vấp phải tranh cãi khi được cho là “cách ly” đại diện châu Á ra khỏi các hạng mục chính nhằm giảm sự cạnh tranh với nghệ sĩ phương Tây. Bên cạnh đó, tiêu chí về việc thế nào là “sử dụng ngôn ngữ có ý nghĩa” vẫn còn mơ hồ, làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác trong khâu chấm giải.