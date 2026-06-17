Concert Thanh Xuân: 2 mảnh "nhà Hẻm" CONGB - buitruonglinh tề tựu, có gì bất ngờ?

HHTO - Sự trở lại với một nhạc hội ở Hà Nội sau thời gian dài của Quang Hùng MasterD đã gom đủ 4 đại diện từ 4 mùa của "vũ trụ Say Hi" tại concert Thanh Xuân. Ngoài bộ tứ "Say Hi", Quán quân The Voice - Trần Ngọc Ánh, chủ hit "Ngẫu Hứng" - DJ/ producer Hoaprox... cũng hứa hẹn đem đến set diễn "cháy hết nấc".

Concert Thanh Xuân là chương trình miễn phí dành cho giới trẻ. Vì thế, đa số nghệ sĩ trong lineup đều là cái tên từ thế hệ Z và được lòng Gen Z. Một trong những cái tên được ngóng chờ nhất phải nhắc tới Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ "con ghẻ" trở thành "con cưng" quốc dân. Chàng hit-maker sở hữu chất giọng lạ cùng cách xử lý độc đáo giúp các tác phẩm của anh trở nên khác biệt. Đã một thời gian dài, khán giả tại Hà Nội chưa có dịp gặp gỡ anh ở một sự kiện âm nhạc cho đến concert Thanh Xuân. Đây là một trong những lý do khiến fan càng thêm ngóng đợi và dồn toàn lực "săn vé". Với khả năng biến hóa "thần sầu", fan đặt trọn niềm tin vào set diễn Quang Hùng MasterD chuẩn bị tại đêm nhạc sắp tới.

buitruonglinh từng khiến không ít người xem ngỡ ngàng khi biết anh là chủ nhân của hàng loạt bản hit vào thời điểm Anh Trai "Say Hi" 2025 lên sóng. Chàng nghệ sĩ đa tài có thể "chơi đùa" với nhiều thể loại âm nhạc cùng kỹ năng viết lời "thần sầu", sở hữu những tác phẩm được lòng khán giả nhiều thế hệ như Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau...

Xuất phát điểm là thành viên nhóm nhảy có tiếng, CONGB sở hữu thần thái biểu diễn cuốn hút và giọng hát vang sáng, được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CONGB bắt đầu được nhiều bạn trẻ biết đến và dõi theo từ khi thử sức tại các chương trình sống còn tại Hàn Quốc như Boys Planet 999, Starlight Boys. Thành công từ Anh Trai "Say Hi" 2025 tạo bước đột phá trong sự nghiệp của CONGB, giúp anh chinh phục khán giả trong nước, oanh tạc nhiều giải thưởng, trong đó có chiếc cúp "Nghệ sĩ mới của năm" tại Cống Hiến 2026.

Từng có màn kết hợp ngọt như mật với "bài hát này dành riêng cho mình em", liệu CONGB - buitruonglinh có đem giai điệu này đến concert Thanh Xuân?

Quang Hùng MasterD cùng bộ đôi "nhà Hẻm" buitruonglinh, CONGB là 3 gương mặt đang tiếp tục "chinh chiến" ở Tinh Hà "Say Hi". Concert Thanh Xuân là đêm nhạc bộ ba này hội ngộ trước thềm Tinh Hà "Say Hi" phát sóng. Vì thế, ngoài set diễn của từng ngôi sao, fan còn "bật chế độ hóng" hậu trường, để xem bộ ba này có tranh thủ "spoil" (tiết lộ trước) điều gì về live stage 1 hay bài hát chủ đề.

Với sự xuất hiện của "em xinh" Muộii, concert Thanh Xuân đã "bingo" khi có ít nhất một đại diện đến từ mỗi mùa của "vũ trụ Say Hi". Muộii từng viral với những video có nội dung "bạn chưa biết Muộii là ai nhưng chắc chắn từng một lần nghe giọng cô ấy". Iu là đây, Lần Đầu Tiên, Chuyện Đôi Ta... là những ca khúc chứa đoạn nhạc gây sốt có góp công lớn từ Muộii. Mới đây, bài hát Thanh Xuân Ta Gặp Nhau (F3 Cơm Gà) cũng đang được lòng teen dịp Hè này.

Trần Ngọc Ánh là "học trò" của Noo Phước Thịnh, Quán quân Giọng hát Việt 2018 (The Voice 2018). Cô được khán giả yêu mến với hành trình nỗ lực theo đuổi con đường nghệ thuật dù gặp nhiều trắc trở. So với hình tượng trong trẻo khi mới vào nghề, Trần Ngọc Ánh của hiện tại đã bứt phá khỏi vùng an toàn với những sản phẩm táo bạo nhưng không kém phần chỉn chu.

Hoaprox chính là chủ nhân của những bản hit EDM khuấy đảo giới trẻ một thời như Vô Tình (Xesi), Ngẫu Hứng... Bước đệm giúp nam DJ/ producer Gen Z được biết đến nhiều hơn là khi giành ngôi vị Quán quân The Remix 2017 cùng đội Bảo Thy, producer Phúc Thiện, biên đạo Thùy Vân.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, Producer/ DJ Hoaprox tiết lộ: "Set nhạc tôi mang đến concert Thanh xuân sẽ là phong cách quen thuộc, dùng chất liệu của nhạc điện tử để cháy hết mình, truyền năng lượng mức tối đa đến khán giả và sẽ được chăm chút kỹ để có chiều sâu, phù hợp với chương trình. Trong sự kiện đặc biệt lần này, tôi sẽ kết hợp âm nhạc điện tử với những giai điệu hào hùng từ các ca khúc truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hy vọng concert Thanh Xuân diễn ra trọn vẹn và thành công rực rỡ".

Dàn sao tiết lộ lý do "gật đầu" tham gia concert Thanh Xuân. - Video: Nhóm PV TPO

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội).

Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.