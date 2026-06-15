Louis Phạm phát ngôn gây tranh cãi, Quán quân The Face Vietnam 2023 lên tiếng

Từ thời điểm The Face Vietnam 2026 công bố danh sách dàn thí sinh, Louis Phạm đã là cái tên thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Ở vòng casting, các màn trình diễn, trả lời phỏng vấn của TikToker có 1,3 triệu người theo dõi liên tục viral trên mạng xã hội.

Trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ mới đây, Louis Phạm có phát ngôn gây bàn tán về lý do lựa chọn thi The Face Vietnam. Cựu vận động viên nói rằng bản thân không sở hữu lợi thế chiều cao nổi bật nên chọn cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

"Nếu mà mình hoàn hảo, mỹ mãn là mình không đi The Face rồi. Nói thật! Mình mà cao 1m75 mình đi Miss Universe, Next Top Model rồi." - Louis Phạm nói.

Ít giờ sau, chủ đề trở nên nóng hơn khi Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 đăng tải một video trên TikTok với dòng chú thích: "Thi The Face Vietnam đưa bạn đến Paris làm người mẫu nhưng lại có người nói do không đủ hoàn hảo chứ không thì cũng không thi The Face. Oh Okey".

Dù không trực tiếp nhắc tới ai, cộng đồng mạng cho rằng đây là động thái phản hồi trực tiếp phát ngôn của Louis Phạm. Nhiều người đứng về phía Huỳnh Tú Anh, cho rằng cách diễn đạt của Louis Phạm tạo ra cảm giác The Face Vietnam chỉ là lựa chọn thay thế khi cô không đủ điều kiện tham gia những cuộc thi lớn hơn. Cách nói của cựu VĐV làm giảm giá trị của cuộc thi mà chính cô đang góp mặt.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực nữ TikToker. Họ cho rằng đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi chỉ là một phần nhỏ trong buổi livestream. Trong những phần trao đổi khác, Louis Phạm nhiều lần thừa nhận chiều cao khiêm tốn, hiểu rõ và "biết đủ" về giới hạn của bản thân. Vì vậy, câu nói "nếu hoàn hảo thì không thi The Face" được xem là cách diễn đạt thiếu khéo léo hơn là cố tình hạ thấp chương trình. Một số ý kiến cho rằng chia sẻ của Louis Phạm bị soi xét kỹ, nghiêm trọng hóa vì loạt thị phi trong quá khứ. Nhiều khán giả cho rằng trong trường hợp này, cần nhìn nhận phát ngôn một cách đầy đủ thay vì chỉ dựa trên những đoạn cắt ngắn đang lan truyền.

Về phần Tú Anh, sau khi video hút hơn 400 nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận, người mẫu lên tiếng giải thích rõ hơn về quan điểm của mình. Quán quân The Face Vietnam 2023 cho biết, cô muốn nhắc nhở bản thân và những người mới vào nghề biết trân trọng mọi cơ hội đến với mình, thay vì xem cơ hội này "tốt hơn" hay "kém hơn" cơ hội khác.

Nữ người mẫu thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Cái giới hạn của bạn lại là thái độ không tôn trọng cuộc thi mà bạn đang thi. Là thí sinh bước ra từ cuộc thi, ít nhiều mình cũng cảm thấy chạnh lòng qua lời nói của bạn". Cô nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải thi cuộc thi nào mà là cách một người đưa tên tuổi của mình đến gần công chúng theo hướng tích cực hay tiêu cực.