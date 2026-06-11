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Fan "Anh tài" Thái Lê Minh Hiếu lập trạm tiếp sức cho các sĩ tử thi tốt nghiệp

Vân Anh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, người hâm mộ "Anh tài" Thái Lê Minh Hiếu đã lập trạm tiếp nước và gửi lời động viên đến các sĩ tử tại Quảng Ninh. Nam nghệ sĩ cũng nhắn nhủ, tiếp thêm tinh thần cho các bạn học sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, các Cục Cưng - cộng đồng người hâm mộ của "Anh tài" Thái Lê Minh Hiếu đã thực hiện một hoạt động tiếp sức mùa thi ý nghĩa tại Trường THPT Hải Đảo (Quảng Ninh). Người hâm mộ của Anh tài sinh năm 2002 đã mang đến một trạm tiếp nước nhỏ cùng những lời chúc tinh thần dành cho các sĩ tử đang bước vào kỳ thi quan trọng.

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"Mong rằng chút năng lượng tích cực này sẽ giúp các sĩ tử bình tĩnh, tự tin bước vào phòng thi và làm bài thật xuất sắc" - fansite của nam nghệ sĩ nhắn nhủ dưới bài đăng chia sẻ hoạt động. Ảnh: @2706.justfortlmh

Ngay sau đó, Thái Lê Minh Hiếu cũng trực tiếp để lại bình luận động viên: "Chúc các em thi tốt giùm Minh Hiếu nha". Không ít sĩ tử hài hước để lại bình luận rằng: "Nếu trường em có trạm tiếp nước của Minh Hiếu chắc em làm bài được 10 điểm luôn".

Trước đó vào tối 10/6, Thái Lê Minh Hiếu cũng chia sẻ trên broadcast cá nhân rằng em trai của anh là một trong những sĩ tử tham gia kỳ thi năm nay. Chính vì vậy, nam nghệ sĩ cũng dành nhiều sự đồng cảm và quan tâm đến mùa thi của các sĩ tử 2K8.

Đáng chú ý, Thái Lê Minh Hiếu còn là một trong những gương mặt đồng hành cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong mùa tuyển sinh năm nay, góp phần truyền cảm hứng và tiếp sức tinh thần cho các bạn học sinh.

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Giọng ca Rơi Vào Tình Yêu đã có nhiều lời động viên dành cho các sĩ tử năm nay. Nguồn: Broadcast Thái Lê Minh Hiếu.

Sau hành trình tại Tân Binh Toàn Năng, Minh Hiếu hiện đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều chú ý khi góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Bên cạnh ngoại hình nổi bật hay sức hút sân khấu, nam nghệ sĩ còn được nhiều khán giả yêu mến nhờ tinh thần kỷ luật, thái độ cầu tiến và hình ảnh tích cực mà anh lan tỏa đến cộng đồng người hâm mộ.

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Nam nghệ sĩ trẻ đã truyền nhiều cảm hứng tới người hâm mộ và cộng đồng. Ảnh: FBNV.
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Vân Anh - Ảnh: Tổng hợp
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