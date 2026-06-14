SpaceSpeakers tổ chức concert tại Hà Nội, ấn định thời gian - địa điểm ra sao?

HHTO - Sau khi công bố lịch trình live concert diễn ra tại Mỹ vào đầu tháng 7, dàn nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers vừa xác nhận sẽ đổ bộ Hà Nội vào cuối năm.

Tối 13/6, buổi fan meeting OFF SPACE quy tụ 15 nghệ sĩ của SpaceSpeakers đã diễn ra tại TP.HCM.

Dàn nghệ sĩ của SpaceSpeakers gửi lời chào đến khán giả.

Mang concept "Suit & Tie" tái hiện một hội nghị bí mật, đêm diễn mở màn ấn tượng với bản hit Nguyên Team Đi Vào Hết. Thế hệ nghệ sĩ OG của SS Label gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic, và Kiên Ứng xuất hiện trong trang phục vest đen lịch lãm, điềm đạm, trưởng thành - hình ảnh quen thuộc đã gắn liền với nhóm suốt một thập kỷ rưỡi.

Lần đầu tiên tại khuôn khổ fan meeting, những ca khúc như Vụt Tan (SOOBIN), You & I (Cường Seven), GENE (Binz) được "ngược dòng thời gian", vang lên sống động trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn nối khi KIMMESE và TripleD bước ra sân khấu cùng Hương Ngọc Lan và Dream Of A Lonely Man. Hội trường cùng đồng thanh hòa giọng, chìm đắm trong không gian âm nhạc hoài niệm qua những bản hit gắn liền với tên tuổi của SpaceSpeakers. Trở lại với bàn DJ quen thuộc, Touliver và SlimV đã đẩy không khí đêm diễn thêm cao trào khi tái hiện bản phối từng gây tiếng vang Em Ơi Cứ Vui.

Bên cạnh đó, xen kẽ xuyên suốt đêm diễn là các hoạt động tương tác thú vị, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn gần gũi và sâu sắc hơn về hành trình làm nghề cũng như tính cách của dàn nghệ sĩ.

SOOBIN, BINZ, Rhymastic và MC Trần Ngọc thực hiện thử thách hát nốt cao của ca khúc Em.

SOOBIN khiến fan "cười ngất" khi thành thật tiết lộ bí quyết "làm đẹp".

Rhymastic chiếm spotlight phần giao lưu với màn bắt trend "đẹp trai nhì".

Đặc biệt, cả khán phòng vỡ òa cảm xúc khi BTC công bố thông tin KOSMIK LIVE CONCERT IN HANOI sắp đổ bộ, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

BTC chia sẻ trên fanpage: "Tiếp tục hành trình đánh dấu cột mốc 15 năm thành lập, SpaceSpeakers chính thức mang KOSMIK Live Concert 2026 đến Hà Nội - điểm dừng chân tiếp theo trong chuỗi concert đặc biệt đánh dấu cột mốc đáng nhớ của chúng tôi". Trong đó, các thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian tổ chức, bán vé sẽ sớm được cập nhật trong thời gian tới.

Ngoài ra, lịch trình kỷ niệm 15 năm hoạt động của SpaceSpeaker trong năm 2026 cũng dày đặc gồm: Fan meeting OFF SPACE, KOSMIK Album, Sự kiện triển lãm kỷ niệm 15 năm, concert KOSMIK tại Las Vegas - Mỹ, concert KOSMIK tại Hà Nội.