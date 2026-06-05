Xuất hiện "thánh phá hit" rầm rộ cõi mạng: Hết nhận ra SOOBIN, Phùng Khánh Linh

HHTO - TikToker Hoàng Anh Panda "làm phiền" mạng xã hội với hàng loạt video hát lại các ca khúc đình đám, nhưng với chất giọng độc lạ gây cười.

Sau Dược Sĩ Tiến, cư dân mạng tiếp tục dở khóc dở cười bởi sự xuất hiện của một giọng hát cover mới. Trên mạng xã hội TikTok, những video hát nhạc khi đi du lịch Phú Quý của Hoàng Anh Panda đang thu hút sự chú ý và tương tác lớn từ khán giả.

Nguồn cơn bắt đầu khi TikToker Hoàng Anh Panda bất ngờ về thời tiết Phú Quý trong chuyến du lịch lần này. Không có nắng vàng như dự tính, Phú Quý mùa này mưa lớn khiến anh chàng hụt hẫng, nhất là khi anh đã chuẩn bị kỹ càng quần áo và vật dụng chống nắng.

Để vực dậy tinh thần và lấy lại sự vui vẻ, Hoàng Anh Panda đã quay video hát hò, trình diễn lại những ca khúc đang gây sốt hiện nay như Giả Vờ của Phùng Khánh Linh, Em của Binz và SOOBIN... Đặc biệt, nam TikToker còn đầu tư về phần nhìn, mang đến những video hài hước và đặc sắc tại Phú Quý.

Hoàng Anh Panda hát lại bài Em của Binz và SOOBIN. Nguồn: Hoàng Anh Panda

Hoàng Anh Panda hát Cự Tuyệt của Hồ Ngọc Hà. Nguồn: Hoàng Anh Panda

Hoàng Anh Panda cover Giả Vờ của Phùng Khánh Linh. Nguồn: Hoàng Anh Panda

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bất ngờ với giọng hát độc lạ của Hoàng Anh Panda, đặc biệt ở cách ngân nga kéo dài đặc trưng. Một số đặt anh lên bàn cân so sánh với hiện tượng cover Dược Sĩ Tiến, nhận xét là "một chín một mười". Mặt khác, anh chàng được khen ngợi khi mang đến những tràng cười sảng khoái, biến chuyến du lịch trở nên khó quên hơn hẳn.

Gần đây, giọng hát của Hoàng Anh Panda còn "lấn sân" sang lĩnh vực sân khấu. Anh chàng gây bất ngờ khi xuất hiện trong một suất diễn Đảo Hoa Hậu, mặc áo mưa và hát với tông giọng độc lạ như trên trong phần thi tài năng của Dương Quốc Mỹ.

Sinh năm 1996, Hoàng Anh Panda (hay Lê Thanh Hoàng Anh) là TikToker nổi danh với những video tiểu phẩm lẫn đánh giá ẩm thực hoặc sản phẩm nói chung. Năng lượng sôi nổi của anh thu hút hàng triệu lượt xem, từng giúp anh mang về một giải TikTok Awards tại hạng mục Nhà sáng tạo nội dung ẩm thực của năm.

Hoàng Anh Panda có mối quan hệ thân thiết với một số TikToker khác như Tina Thảo Thi, Huỳnh Nhựt... và được yêu thích bởi nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực. Anh cũng không ít lần tham gia các dự án phim, gần đây nhất có Cục Vàng Của Ngoại.