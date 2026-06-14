Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: "Khắc chế cứng" của Isaac lộ diện, HURRYKNG - JSOL gục ngã

Như Quỳnh

HHTO - Trong tập 4 "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ", khán giả thích thú trước loạt khoảnh khắc Isaac bị UYU, Chloe, bé Tư bắt bẻ, "phũ phàng". Cùng với đó, "trai kinh tế" HURRYKNG và "giám đốc truyền thống" JSOL bất lực khi bắt tay vào việc kinh doanh.

Tối 13/6, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 4, có sự tham gia của bốn "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG và 5 "đuôi nhỏ" - bé Danil xin phép vắng học vì vấn đề sức khỏe.

Trong ngày thứ 4 đến lớp học "Đuôi Nhỏ Say Hi", dàn "Anh trai" và các nhóc tì cùng chia thành hai đội, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nhằm gây quỹ sinh hoạt cho các ngày tiếp theo. Buổi sáng, mọi người cùng khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm handmade bằng cách tô, vẽ những hình mẫu "độc quyền" lên túi, mũ, áo, quạt, chậu cây. Vào buổi chiều, cả hai đội cùng ra quân bán hàng tại hội chợ và có màn hội ngộ cùng phụ huynh của các bé.

cover-2026-06-14t100828659.jpg

Isaac gặp "khắc chế cứng"

Bắt tay vào công việc làm đồ thủ công, CODY Nam Võ và JSOL trở thành "trợ lý" cho các bé Alex, Tin Tin, Chloe; Isaac và HURRYKNG đồng hành cùng hai "sếp nhí" bé Tư và UYU. Đáng chú ý, sau một buổi sáng bận rộn, khán giả bày tỏ sự thích thú khi tổng hợp được ê hề khoảnh khắc Isaac bị các bé "phũ cực mạnh".

Trong lúc "anh Xái" chia lại đội, nhắc đến việc UYU vào đội màu xanh đã bị cô bé 4 tuổi "chỉnh" ngay: "Cái gì, em thích màu hồng mà". Isaac tiếp tục thuyết phục UYU với lý do không có màu hồng nên vào tạm đội màu xanh nhưng cũng bị UYU thẳng thừng nói "Không". Độ "sát thương" mạnh hơn khi giọng ca Tâm Ý Đổi Thay chuyển hướng mời UYU "vào đội anh Xái với anh Khang" và nhận phản hồi: "Không, em vào đội với anh Khang thôi".

Khoảnh khắc Isaac nhận liên hoàn "gáo nước lạnh" từ UYU.

Cùng ngồi vào bàn trang trí các món đồ, Isaac sau khi hoàn thiện chiếc quạt đã hào hứng hỏi ý kiến bé Tư và được cô bé gật đầu khen đẹp. Dẫu vậy, khi Isaac hỏi có mua không, con gái diễn viên Vân Trang đã thẳng thừng "Dạ, không" vì chỉ muốn dùng chiếc túi tự bé làm được, khiến HURRYKNG không thể nhịn cười. Trong khi đó, UYU lại "bắt bẻ" người anh quê Cần Thơ nói màu "dàng" thay vì màu "vàng".

cover-2026-06-14t100636115.jpg
Bé Tư khen quạt của "anh Xái" đẹp nhưng để "xuống tiền" mua thì... không.
cover-2026-06-14t100411370.jpg
Không chỉ "nội bộ lục đục", Isaac còn bị Chloe "quăng cục lơ" dù nỗ lực mời cô bé sang chơi cùng.

Buổi hội chợ "bất ổn"

Từ 3 giờ chiều, các "sếp nhí" và "nhân viên" cùng đổ bộ khu vực tổ chức hội chợ. Với số lượng khách hàng đông đảo và những màn "mặc cả" chuyên nghiệp, dàn "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ bấn loạn quên cả giá tiền. Trong khi đó, "giám đốc truyền thông" JSOL "bị liệu", không thể tính nhẩm được vì bị khách hàng "thao túng"; "trai kinh tế" HURRYKNG liên tục than "lỗ" vì sự kết hợp ăn ý của bé Tư và UYU.

cover-2026-06-14t101437164.jpg

Cuối buổi, khoảnh khắc phụ huynh của 6 em bé cùng xuất hiện, ủng hộ các gian hàng khiến người xem vừa hạnh phúc vừa cảm động. CODY Nam Võ nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh Alex và bà ngoại âu yếm. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều lời khen cho sự chăm chỉ của các bé - trở thành "cánh tay đắc lực" giúp các "Anh trai" bán hàng, tổ chức trò chơi.

Khép lại ngày làm việc, chương trình hé lộ trong buổi học cuối của giai đoạn làm quen (gồm 5 ngày) sẽ có sự xuất hiện của hai "Anh trai". Khán giả đang hào hứng dự đoán những cái tên như Bùi Duy Ngọc, CONGB, DILLAN... cùng tham gia ngày sức khỏe, kiểm tra thể lực và dự bữa tiệc trưởng thành. Ngoài ra, với nhiệm vụ tiếp theo - làm bảo mẫu 24/24 - khán giả mong chờ dàn "Anh trai" sẽ tung thêm nhiều "chiêu" thú vị.

cover-2026-06-14t100236024.jpg
1483.jpg
Như Quỳnh
#Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ #Isaac #chương trình thực tế #HURRYKNG #JSOL #CODY Nam Võ

Xem thêm

Cùng chuyên mục