Võ Điền Gia Huy, Hương Tràm bật khóc trước những đứa trẻ không dám ước mơ

HHTO - Ngày đầu ghi hình tại Nghệ An của “Mái ấm gia đình Việt” thu hút số lượng lớn khán giả đồng hành. Những câu chuyện về các em nhỏ sớm chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên đã khiến Võ Điền Gia Huy, Hương Tràm, Ốc Thanh Vân vô cùng xúc động.

Ngày 12/6, chương trình trở lại xứ Nghệ lần thứ hai và chính thức ghi hình ngày đầu tiên tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng hành cùng chương trình có NSƯT - MC Ốc Thanh Vân, MC Thanh Thảo, ca sĩ Hương Tràm, diễn viên Võ Điền Gia Huy, rapper OgeNus và MC Khánh Vy.

Với NSƯT - MC Ốc Thanh Vân, hành trình đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt luôn mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Là một người mẹ, cô xót xa trước những người mẹ tảo tần vì con, đồng thời cảm phục những em nhỏ sớm trưởng thành do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Điều khiến nữ MC trăn trở hơn cả là khi lắng nghe các em chia sẻ về ước mơ. Phần lớn các em đều mong cha mẹ khỏe mạnh, mong có thể kiếm tiền để giúp gia đình bớt khổ mà gần như không có mong muốn nào dành cho riêng mình.

Các nghệ sĩ cùng em nhỏ lưu giữ một khoảnh khắc đẹp tại Mái ấm gia đình Việt.

Là người con của Nghệ An, Hương Tràm và Khánh Vy không giấu được niềm hạnh phúc khi trở về quê hương tham gia chương trình. Hương Tràm cho biết, cô đã nhiều lần nhận được lời mời từ Mái ấm gia đình Việt nhưng chưa thể sắp xếp thời gian. Vì vậy, ngay khi có cơ hội, nữ ca sĩ lập tức nhận lời tham gia. Ngoài việc hết mình tham gia các thử thách, Hương Tràm còn dành tặng 1.000 phao cứu sinh cho tỉnh Nghệ An.

Khánh Vy cũng trao tặng nhiều suất học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập. Trong suốt buổi ghi hình, nữ MC liên tục sử dụng giọng Nghệ An và dành nhiều lời động viên đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng tham gia chương trình, Võ Điền Gia Huy gây ấn tượng khi hào hứng học nói giọng Nghệ An từ MC Khánh Vy. Nam diễn viên còn sử dụng chất giọng xứ Nghệ để giới thiệu các sản phẩm trong phần thử thách, kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Trong các phần giao lưu, Võ Điền Gia Huy dành cho các em nhỏ những cái ôm và lời động viên chân thành. Anh cũng trích tiền túi để hỗ trợ các nhân vật.

MC Thanh Thảo, Khánh Vy, Võ Điền Gia Huy nghẹn ngào trong buổi ghi hình.

Về phía OgeNus, dù lịch trình bận rộn, anh vẫn sắp xếp thời gian đến Nghệ An tham gia ghi hình. Nam rapper đã bay từ TP.HCM và có mặt tại Nghệ An lúc 2 giờ sáng. Chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, anh đã tiếp tục tham gia ghi hình cùng chương trình. Với OgeNus, Mái ấm gia đình Việt là chương trình mang nhiều giá trị nhân văn nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được đồng hành.

Các khách mời nỗ lực thực hiện thử thách để mang về phần thưởng cho các gia đình.

Giữa hàng nghìn khán giả có mặt, những câu chuyện về nghị lực sống của các em nhỏ đã chạm đến trái tim nhiều người, lan tỏa thông điệp yêu thương và hy vọng từ Mái ấm gia đình Việt.

​