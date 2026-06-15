Hướng dẫn đăng ký vé Concert Thanh Xuân 2026: Lưu ý quan trọng trước giờ G

HHTO - Concert Thanh Xuân 2026 với dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm những cái tên được giới trẻ yêu thích như: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, CONGB, buitruonglinh, Double2T... chuẩn bị diễn ra. Khán giả có thể đăng ký vé tham gia chương trình thông qua nền tảng LaSoong từ ngày mai 16/6.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026 tại Trường đua F1 (Hà Nội).

Hướng dẫn đăng ký vé concert Thanh Xuân:

Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân 2026 sẽ bắt đầu mở đăng ký nhận vé đợt 1 từ 8h00 ngày 16/6 trên nền tảng LaSoong.

Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản LaSoong.

Truy cập https://lasoong.com và thực hiện đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản LaSoong.

Bước 2: Truy cập chương trình Concert Thanh Xuân 2026.

Tại trang chương trình Concert Thanh Xuân 2026, chọn “Đăng ký vé tại đây” để bắt đầu quá trình đăng ký.

Bước 3: Điền thông tin đăng ký. Khán giả vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu và chọn “Đăng ký nhận vé”.

Bước 4: Lựa chọn mức đóng góp cho chương trình thiện nguyện.

Trong khuôn khổ chương trình, BTC phát động hoạt động thiện nguyện, kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện khi đăng ký vé, với mức ủng hộ từ 50.000 đồng. Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Người tham gia có thể lựa chọn mức đóng góp phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Bước 5: Xác nhận thông tin và thanh toán.

Kiểm tra lại thông tin người đóng góp, sau đó thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR được cung cấp trên hệ thống.

Bước 6: Nhận vé điện tử.

Sau khi thanh toán thành công:

- Vé sẽ được lưu tại mục “Vé của tôi” trên LaSoong.

- Vé điện tử đồng thời được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký.

Vé tham dự chương trình được phát hành theo từng đợt và theo từng nhóm khán giả phù hợp với kế hoạch của BTC. Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, vui lòng theo dõi thông báo chính thức và chờ đợt phát hành tiếp theo.

Lưu ý quan trọng khi tham gia concert Thanh Xuân:

- Mỗi vé chỉ dành cho 1 người và chỉ sử dụng 1 lần tại cổng kiểm soát.

- Vui lòng chuẩn bị sẵn vé điện tử trên điện thoại, bảo đảm vé hiển thị đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR để làm thủ tục check-in nhanh chóng.

- Khán giả vui lòng mang theo Căn cước công dân bản gốc hoặc Căn cước điện tử để BTC đối chiếu thông tin. Vé chỉ có giá trị theo đúng thông tin người đăng ký trên hệ thống.

- Khán giả nên có mặt trong khung giờ mở cổng check-in để nhận vòng tay và ổn định vị trí trước giờ diễn.

- Không mua bán, chuyển nhượng, sao chép, tẩy xóa hoặc sử dụng vé không hợp lệ. Ban Tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sử dụng vé giả, vé đã quét trước đó hoặc vé không đúng thông tin đăng ký trên hệ thống.

- Không mang vật sắc nhọn, chất cháy nổ, pháo sáng, đồ cồng kềnh hoặc các vật dụng bị cấm vào khu vực sự kiện.

- Vui lòng giữ gìn vệ sinh chung, không chen lấn, không vượt rào, không tự ý đổi khu vực.

- Tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức, lực lượng an ninh và tình nguyện viên tại sự kiện.

- Truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ Ban Tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert