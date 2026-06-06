Chào tháng 7 cùng Thiên Thần Nhỏ phiên bản hè: Đấu trường AIMO và VSAR có gì vui?

AIMO khơi nguồn đam mê toán học

Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á AIMO 2025 - 2026 tại Hà Nội đã tìm ra được gần 800 tài năng Toán học xuất sắc nhất để nhận giải thưởng, trong đó có 9 nhà vô địch của 9 khối lớp. Cơ hội của các tài năng toán học trẻ chính là tấm vé bước vào Vòng Chung kết Quốc tế để so tài cùng bạn bè năm châu.

Theo kế hoạch, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm nay ngay tại Việt Nam, với quy mô khoảng 3.000 thí sinh cùng 5.000 giáo viên và người thân đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội lớn để tụi mình chạm vào giấc mơ vươn mình ra biển lớn, thu thập thêm thật nhiều kiến thức mới hơn và làm quen với bạn bè quốc tế có cùng đam mê, ước mơ.

VSAR thắp sáng giấc mơ AI

Nếu trước đây, STEM hay AI từng bị xem là lĩnh vực đầy thử thách thì thế hệ Alpha đang chứng minh: Với các bạn, những công cụ công nghệ giống như một phần quen thuộc của cuộc sống. Có bạn học lập trình như học thêm một ngôn ngữ mới. Có bạn mê lắp ráp robot vì thích cảm giác được “biến ý tưởng thành thật”. Cũng có bạn yêu AI vì có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo bằng trí tưởng tượng của mình.

Điều khiến các sân chơi STEM, AI và Robotics ngày càng hấp dẫn chính là học sinh được “vừa học vừa chơi”. Thay vì chỉ đọc lý thuyết trong sách, tween sẽ trực tiếp thử nghiệm, sáng tạo và tự tay làm ra sản phẩm. Những cánh tay giơ cao điều khiển robot, những bài thuyết trình về AI hay các mô hình STEM đầy màu sắc không chỉ là hình ảnh của một cuộc thi học thuật. Đó còn là hình ảnh của thiếu nhi Việt Nam trong kỷ nguyên số: tự tin, năng động và sẵn sàng bước vào tương lai bằng trí tưởng tượng của mình.

Và đó chính là lý do VSAR ngày càng thu hút đông các bạn tham gia.

Xưởng sáng tạo cho tâm hồn mộng mơ

Nếu từng mơ ước có một chiếc đèn ngủ chứa cả khu rừng cổ tích, một bức tranh biển xanh làm từ vỏ sò hay nhân vật hoạt hình do chính mình tạo ra, bạn chắc chắn sẽ thích mê những lớp học, workshop độc lạ mùa hè này!

Nếu hè này có dịp vi vu ra biển, bạn đừng quên mang về vài chiếc vỏ sò nhỏ xinh nhé! Những món đồ tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành “nguyên liệu bí mật” để bạn làm tranh sóng biển. Bằng màu acrylic kết hợp cát thủy tinh, chúng mình sẽ học cách pha màu xanh đậm, xanh ngọc và trắng để tạo hiệu ứng từng lớp sóng đang xô bờ.

Thiên Thần Nhỏ 554-555 gộp liền hai số báo, dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026, có thêm truyện tranh siêu hấp dẫn và có giá 40.000 đồng/cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!