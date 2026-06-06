Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Chào tháng 7 cùng Thiên Thần Nhỏ phiên bản hè: Đấu trường AIMO và VSAR có gì vui?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mời bạn cùng Thiên Thần Nhỏ khám phá hai đấu trường tri thức AIMO và VSAR, những sân chơi thú vị khiến tween muốn đăng ký tham gia ngay lập tức.

AIMO khơi nguồn đam mê toán học

Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á AIMO 2025 - 2026 tại Hà Nội đã tìm ra được gần 800 tài năng Toán học xuất sắc nhất để nhận giải thưởng, trong đó có 9 nhà vô địch của 9 khối lớp. Cơ hội của các tài năng toán học trẻ chính là tấm vé bước vào Vòng Chung kết Quốc tế để so tài cùng bạn bè năm châu.

14-28-4pdf-0002-layer-2.jpg
14-28-4pdf-0001-layer-3.jpg

Theo kế hoạch, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm nay ngay tại Việt Nam, với quy mô khoảng 3.000 thí sinh cùng 5.000 giáo viên và người thân đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội lớn để tụi mình chạm vào giấc mơ vươn mình ra biển lớn, thu thập thêm thật nhiều kiến thức mới hơn và làm quen với bạn bè quốc tế có cùng đam mê, ước mơ.

VSAR thắp sáng giấc mơ AI

Nếu trước đây, STEM hay AI từng bị xem là lĩnh vực đầy thử thách thì thế hệ Alpha đang chứng minh: Với các bạn, những công cụ công nghệ giống như một phần quen thuộc của cuộc sống. Có bạn học lập trình như học thêm một ngôn ngữ mới. Có bạn mê lắp ráp robot vì thích cảm giác được “biến ý tưởng thành thật”. Cũng có bạn yêu AI vì có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo bằng trí tưởng tượng của mình.

3505250607331044211jpg.jpg
dua04403jpg.jpg

Điều khiến các sân chơi STEM, AI và Robotics ngày càng hấp dẫn chính là học sinh được “vừa học vừa chơi”. Thay vì chỉ đọc lý thuyết trong sách, tween sẽ trực tiếp thử nghiệm, sáng tạo và tự tay làm ra sản phẩm. Những cánh tay giơ cao điều khiển robot, những bài thuyết trình về AI hay các mô hình STEM đầy màu sắc không chỉ là hình ảnh của một cuộc thi học thuật. Đó còn là hình ảnh của thiếu nhi Việt Nam trong kỷ nguyên số: tự tin, năng động và sẵn sàng bước vào tương lai bằng trí tưởng tượng của mình.

Và đó chính là lý do VSAR ngày càng thu hút đông các bạn tham gia.

Xưởng sáng tạo cho tâm hồn mộng mơ

Nếu từng mơ ước có một chiếc đèn ngủ chứa cả khu rừng cổ tích, một bức tranh biển xanh làm từ vỏ sò hay nhân vật hoạt hình do chính mình tạo ra, bạn chắc chắn sẽ thích mê những lớp học, workshop độc lạ mùa hè này!

55-81-7pdf-0002-layer-1.jpg

Nếu hè này có dịp vi vu ra biển, bạn đừng quên mang về vài chiếc vỏ sò nhỏ xinh nhé! Những món đồ tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành “nguyên liệu bí mật” để bạn làm tranh sóng biển. Bằng màu acrylic kết hợp cát thủy tinh, chúng mình sẽ học cách pha màu xanh đậm, xanh ngọc và trắng để tạo hiệu ứng từng lớp sóng đang xô bờ.

ttn554555.jpg

Thiên Thần Nhỏ 554-555 gộp liền hai số báo, dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026, có thêm truyện tranh siêu hấp dẫn và có giá 40.000 đồng/cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#AIMO #VSAR #Thiên Thần Nhỏ #Thiên Thần Nhỏ mùa hè

Xem thêm

Cùng chuyên mục