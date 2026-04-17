Tuyển CTV mùa Hè 2026: Bạn đã gom đủ nắng thì hãy đến tỏa sáng cùng nhà Hoa

H2TEAM
HHTO - Nếu bạn có niềm đam mê viết lách với các chủ đề từ Học đường, Đời sống đến Giải trí thì đợt tuyển Cộng tác viên (CTV) mùa Hè 2026 của Hoa Học Trò Online chính là cơ hội để bạn khoe tài và bắt đầu hành trình viết lách, mở ra một mùa Hè thật rực rỡ!

Mùa Hè 2026 đang "gõ cửa" với những dấu hiệu không lẫn vào đâu, đó là chùm phượng đỏ bắt đầu khoe sắc dưới cái nắng rực rỡ, tiếng ve sầu râm ran khắp sân vườn. Khép lại một năm học trên ghế nhà trường, các bạn Gen Z hào hứng lên kế hoạch "hòa mình vào thiên nhiên" với nhiều hoạt động dã ngoại cùng gia đình, bạn bè.

Bên cạnh đó, nhiều "chú ong chăm chỉ" lại rục rịch cho hành trình "tìm kiếm mật ngọt" ở một địa hạt thú vị khác, nơi các bạn có thể nâng cao "trình" viết lách, "flex" khả năng "nằm vùng săn tin", rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm, làm "dày" chiếc CV chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Thấu hiểu được "tiếng lòng" ấy, đợt tuyển CTV mùa Hè của Hoa Học Trò Online chính thức khởi động và đang chờ đợi những cây bút tương lai "bung skill".

Khi tới với Hoa Học Trò Online, các bạn sẽ có cơ hội:

- Mở rộng friends list với những người bạn có năng lực và dễ thương, vừa "bỏ túi" nhiều kinh nghiệm từ môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

- Mở rộng cánh cửa trở thành PV/BTV chính thức của tòa soạn trong tương lai nếu thể hiện tốt năng lực của bản thân và muốn gắn bó lâu dài.

Nếu bạn băn khoăn mình nên viết về lĩnh vực gì đây, Hoa Học Trò có một "bữa tiệc thịnh soạn" để bạn được thỏa sức múa bút theo sở thích.

Hậu trường Showbiz Việt

Nơi "hẹn hò" lý tưởng của những bạn trẻ thích xem phim, nghe nhạc, "cày" gameshow, "đu idol - concert quốc nội". Dĩ nhiên, những ai mê "hóng hớt" chuyện ngôi sao sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu của mục này. Nếu bạn muốn "đặt một chân" vào showbiz Việt, hộp thư nhà Hoa đang chờ đợi các bài viết tin/tổng hợp/phân tích - bình luận về âm nhạc, phim ảnh, gameshow và đời sống sao Việt.

poster.jpg

Thế giới giải trí US&UK

Với những bạn "trót trao tim" cho nền giải trí US&UK, đừng ngại kể về một nghệ sĩ US&UK hoặc một bộ phim, album hay MV vừa ra mắt mà bạn yêu thích (tối đa 700 chữ).

poster-1.jpg

Đời sống - Học đường

Dành cho những "tín đồ" của Facebook, Instagram, TikTok và Threads, "trend gì cũng biết, cái gì hot cũng hay".

Bạn thích lân la hàng quán để khám phá món ngon, "săn" địa điểm check-in đẹp hay tìm hiểu những điều ít ai biết đến, lại muốn có thêm một khoản thu nhập "xinh yêu" từ công việc này? Chuyên mục Đời sống chính là của bạn!

poster-2.jpg

Học đường: Các bạn học sinh, sinh viên có lợi thế rất lớn khi ứng tuyển mục này. Bạn có thể cập nhật các tin tức mới nhất về trường học, khoe góc "sống ảo" hay dàn trai thanh gái lịch của trường…

Trở thành một thành viên "cạ cứng" của team Đời sống - Học đường, bạn cần thực hiện 1 trong 2 bài viết: Chia sẻ những sự kiện, hoạt động hay ho về học đường hoặc cập nhật những trend đang hot trong "cột sống" Gen Z.

Đừng ngần ngại gửi bài cộng tác cho các chuyên mục về địa chỉ mail chung: congtacvien.hoahoctro@gmail.com.

Trong mail cần có các thông tin cá nhân bao gồm: Tên, Địa chỉ/ Trường - Lớp, sinh nhật, Facebook và ĐT liên hệ nhé! Nhớ ghi rõ tên chuyên mục ở phần tiêu đề (subject): Dự tuyển CTV 2026 | Tên mục bạn muốn cộng tác | Tên của bạn.

