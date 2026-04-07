Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 18: "Giải nhiệt" mùa thi, đón mùa Hè "cháy máy"

HHT - Không còn là chuyện trồng cây hái quả lãng mạn mùa Xuân, lần này lớp Hoàng Đạo phải đối mặt với một bài toán cực khó nhằn: Hạ nhiệt mùa Hè nắng chói chang.

Bản tin thời tiết vừa báo nhiệt độ đang tăng không kiểm soát, thì lớp Hoàng Đạo nhận một tin chấn động: Cuộc thi thiết kế mô hình “Thành phố tương lai” cấp thành Ngân Hà chính thức khởi tranh! Giải thưởng thì siêu xịn mịn: Nâng cấp toàn bộ trang thiết bị trong lớp thành đồ hi-tech thay cho mấy cái quạt cọc cạch.

Nhưng dễ gì mà lấy được giải, khi cả lớp nhận ra mình toàn sở hữu những gương mặt vàng trong làng... gây họa. Lại còn thêm quỹ lớp đã “bay màu” về con số 0 tròn trĩnh.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, “chiến thần ăn uống” Kim Ngưu bỗng hóa thân thành vị cứu tinh khi xách về một túi vàng lấp lánh. Cả lớp đã bắt tay nhau để tạo nên một kiệt tác kiến trúc và vượt qua thử thách mùa Hè như thế nào? Mời bạn đến với những màn tấu hài cực mạnh và diễn biến quay xe ken két của hội Hoàng Đạo.

Vẫn đúng với tinh thần quà tặng “đặc sản” của Lớp Học Mật Ngữ, tập 18 tiếp tục khiến các fan đứng ngồi không yên với chiếc Túi Bí Mật: Sẽ có cả móc khóa bản solo một nhân vật và bản “cúp-le” siêu cưng. Xem ai sẽ sở hữu được biểu tượng cung hoàng đạo yêu thích để làm “bùa lợi” đeo balô nè!

Ngày phát hành dự kiến 20/4/2026 (đúng dịp lễ cho các bạn tha hồ cày truyện). Giá: Chỉ 30 cành hoa (rẻ hơn một ly trà sữa full topping). Địa điểm săn lùng: Hệ thống các nhà sách trên toàn quốc cũng như các trang thương mại điện tử.