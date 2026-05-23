Quà tặng bạn đọc: Quà xinh cho nàng thơ và quán mơ ngắm hoàng hôn

HHT - Nhà Hoa có những combo quà xinh xắn cho hội bánh bèo, voucher đến quán cà phê vibe vintage giữa lòng Sài Gòn. Bạn đọc nhanh tay gửi đến hộp thư để đăng ký quà nha!

Mang theo điều dễ thương mỗi ngày với Bông Mơ

Có những ngày chỉ cần một món đồ xinh xắn thôi cũng đủ khiến mood tốt lên hẳn. Bông Mơ là nơi gom góp những điều dễ thương như vậy - từ những chiếc hộp bút, túi vải đến scrunchie, tất cả đều mang theo cảm giác mềm mại và “iu đời” riêng.

Dù là hộp bút gọn gàng cho giờ học, túi tote mang theo cả “thế giới”, túi kẹp nách xinh xắn cho buổi đi chơi hay chiếc scrunchie buộc tóc, mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ từ chất liệu, họa tiết. Không cầu kỳ nhưng đủ tinh tế để bạn dùng mỗi ngày mà vẫn thấy thích.

Bông Mơ không chỉ là phụ kiện, mà là những “mảnh dễ thương”, đồng hành cùng teen từ đi học đến đi chơi, từ ngày bình thường đến những ngày cần thêm một chút vui.

Theo dõi Bông Mơ tại Instagram: @bongmo.corner

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận combo gồm 1 hộp bút size M hoa nhí + 1 scrunchie từ Bông Mơ, tổng phần quà giá trị 150.000 đồng.

Cuối tuần này, ghé An Cà Phê chill và ngắm hoàng hôn

An Cà Phê là một chiếc quán cà phê nằm giữa lòng Sài Gòn, ngay trên con đường Trường Sa đón nắng. An phù hợp để bạn ghé chơi những ngày chiều mát mẻ tránh nóng, hay buổi sáng ngồi chill cuối tuần thoải mái.

An có hai không gian trong nhà và ngoài trời, với khoảng sân đón gió cho nhóm bạn ghé hàn thuyên. Bên trong còn là không gian nhà được decor vibe hoài cổ, vintage, đủ yên tĩnh để bạn ngồi đọc sách, chạy deadline. Đặc biệt, An Cà Phê còn có view săn hoàng hôn từ khoảng 4 giờ chiều, ngay bên cạnh con đường sầm uất.

Nếu là đạo cà phê, quán gợi ý teen có thể thử món cà phê hạt dẻ signature. Hoặc An cũng có những combo giải nhiệt mùa hè từ trà nhiệt đới, sữa chua việt quất,… với giá chỉ từ 30 "cá".

Mời bạn ghé An Cà Phê ở: 1222 Trường Sa, P. Phú Nhuận, TP.HCM

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher mua 1 tặng 1 áp dụng cho các món nước khi ghé An Cà Phê.