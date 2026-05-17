Quà tặng bạn đọc: Móc khóa cừu điểm tô balo cùng lớp học nặn gốm handmade

HHT - Bạn sẽ là người may mắn nhận những em móc khoá cừu, sticker dễ thương, hay sẽ là người unlock kỹ năng làm gốm miễn phí? Nhanh tay gửi thư đến nhà Hoa để nhận quà nha!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Em cừu phụ kiện từ cửa tiệm trang sức thủ công

Nếu Shimmer là nơi lưu giữ những trang sức bạc thủ công mang cảm hứng văn hoá Việt, thì Shimmerclub.co lại là “góc nhỏ” xinh dành riêng cho những bạn trẻ đam mê phụ kiện và những điều dễ thương.

Ghé Shimmer Club, bạn sẽ bắt gặp những món phụ kiện nhỏ xinh như móc khóa, gấu bông, nam châm trang trí, khăn bandana, sticker... Mỗi item đều mang nét vui nhộn, đủ để “hô biến” chiếc túi hay góc bàn học trở nên sinh động, đáng yêu và “có gu” hơn hẳn.

Shimmer Sheep - bé cừu bông là người bạn nhỏ đại diện cho tinh thần của Shimmer Club. Với vẻ ngoài mềm mại, ấm áp, Shimmer Sheep như “người bạn nhỏ” luôn ở bên, đồng hành cùng bạn trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng mỗi ngày, khi học bài, đi chơi.

Instagram: @shimmerclub.co

Quà tặng: 3 bạn may mắn, mỗi bạn nhận combo quà tặng từ Shimmer gồm: 1 móc khoá bé cừu + 1 bộ sticker. Tổng phần quà trị giá 218.000 đồng.

Tự làm đồ gốm dành riêng cho chính bạn

Nếu bạn thuộc hội mê workshop, thích đồ khéo tay và muốn trải nghiệm hoạt động mới cùng bạn bè và người thân, chào mừng bạn đến Claystation Studio!

Claystation Studio là không gian thủ công sáng tạo, tổ chức đa dạng workshop làm gốm, vẽ gốm, điêu khắc gỗ và làm đồ gốm theo yêu cầu. Claystation có xưởng riêng, đảm bảo sản phẩm bạn làm ra đủ tiêu chí: xinh, bền, ứng dụng cao.

Từ cục đất nhỏ xíu, teen mang về không chỉ là sản phẩm gốm dễ thương mà còn là kỷ niệm đáng nhớ.

Đến Claystation, bạn sẽ được hỗ trợ dụng cụ tạo hình gốm, bộ tô màu, quy trình nung men an toàn. Đặc biệt, Claystation không giới hạn lượng đất cho một sản phẩm và một charm gốm.

Để trải nghiệm được trọn vẹn, bạn nhớ đăng ký đặt lịch trước với Claystation để có buổi workshop chỉn chu nha!

Facebook: ClayStation

Instagram: @claystationstudio

Ghé Claystation tại:

TM32, 9 View Apartment, P. Phước Long, TP.HCM

241A/1 Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Quà tặng: 3 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher trị giá 200.000 đồng (áp dụng cho workshop) từ ClayStation.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT 1480”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những teen may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 19/5/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 20/5/2026.

​

​

​