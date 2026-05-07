Cầm trên tay Thiên Thần Nhỏ phiên bản mùa Hè, ngất ngây với phụ kiện cực xinh

HHT - Thiên Thần Nhỏ đã sẵn sàng cùng bạn đón mùa Hè rực rỡ với phiên bản siêu đặc biệt, tặng kèm phụ kiện sổ tay xinh chưa từng thấy.

Sữa tươi dâu sấy thăng hoa

Không thể không nhắc đến gương mặt mới nổi trong làng thức uống giải nhiệt mùa hè này chính là sữa tươi dâu sấy. Không phải ngẫu nhiên mà thức uống này lên thẳng xu hướng đâu nha! Bí quyết để món nước này chinh phục trái tim của nhiều bạn chính là lớp kem macchiato béo ngậy cùng dâu tây sấy thăng hoa không chỉ chua nhẹ mà còn giòn khó cưỡng, bảo sao không hot đúng không?

Sữa tươi dâu sấy nhìn đã thấy ngon.

Ở đâu mát nhất Hè này?

Nếu bạn thuộc hội chăm chỉ “cày cuốc” để sau một mùa hè trở thành học bá của lớp thì chắc chắn thư viện Quốc gia Việt Nam chính là chân ái! Không chỉ mở cửa cả tuần mà còn có khu vực dành riêng cho tween - Thư viện Văn hoá Thiếu nhi. Nằm trong khuôn viên thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện Văn hoá Thiếu nhi sở hữu dàn sách đủ các thể loại và phù hợp với lứa tuổi tween. Thư viện cũng trang bị sẵn dàn máy tính siêu mượt để tween dễ dàng truy cập sách điện tử nữa đấy!

Nơi trú ẩn tuyệt vời của mùa Hè.

Bên cạnh khu vực đọc sách dành riêng cho các “út cưng” được thiết kế riêng biệt với những góc ngồi đọc sách đủ hình dáng độc lạ. Thư viện còn sở hữu phòng trải nghiệm âm nhạc với nhiều nhạc cụ thú vị như đàn piano phiên bản mini, lắc tay tambourine, đàn xylophone… Điều hòa luôn mát là một điểm cộng lớn.

Mở khóa bản đồ kỹ năng

Chắc hẳn tween nào cũng từng xem qua loạt phim hoạt hình hài hước và ao ước có một người bạn thân bằng bông như chú gấu của Mr. Bean. Nếu bạn đang tìm một không gian vừa yên tĩnh vừa bật sáng được sự sáng tạo để thỏa sức đam mê làm đồ handmade thì lớp học làm gấu thơm xứng đáng được lưu lại trong bản đồ vi vu mùa hè của bạn.

Làm tranh kính cực vui!

Nếu bạn “u mê” những bộ phim hoạt hình Ghibli hay Disney thì chắc chắn lớp học làm tranh kính mosaic tại Toòng Teng chính là toạ độ không thể bỏ lỡ! Mosaic (khảm kính) là một loại tranh nghệ thuật phổ biến ở La Mã cổ đại. Bạn sẽ cần phải ghép những mảnh kính màu lấp lánh thành một bức tranh hoàn chỉnh giống như những ô cửa sổ trong lâu đài cổ tích trong những bộ phim chúng mình hay xem.

Thiên Thần Nhỏ 551-552-553 gộp liền ba số báo, dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 15/5/2026, tặng kèm phụ kiện sổ tay siêu đẹp và có giá 60.000 đồng/cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!