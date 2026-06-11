Quà tặng bạn đọc: Nhâm nhi nước, săn hoàng hôn và móc khóa thú bông độc bản

HHT - Bạn đọc nhanh tay đăng ký với nhà Hoa để có cơ hội săn voucher ghé An Cà Phê cùng những em gấu móc khoá dễ thương từ Dainty Shop nha!

Quý đơn vị, nhãn hàng có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò, vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Săn hoàng hôn vibe hoài cổ tại An Cà Phê

Nếu bạn đang tìm một tọa độ trốn nóng và chill cuối tuần ngay tại Sài Gòn, ghé ngay An Cà Phê nha!

An sở hữu hai không gian đối lập. Bên ngoài là sân ngoài trời đón gió, lý tưởng để bạn cùng hội “cạ cứng” hàn thuyên. Bên trong quán được trang trí theo style hoài cổ, đủ yên tĩnh cho teen chạy deadline tập trung cao độ.

Đặc biệt từ 4 giờ chiều, An trở thành vị trí đắc địa để bạn săn hoàng hôn ngay bên dòng kênh sầm uất.

Menu tại An rất chiều lòng teen với món cà phê hạt dẻ signature thơm nức mũi. Team không nghiện caffeine cũng đừng lo, vì An còn có các lựa chọn giải nhiệt như trà nhiệt đới hay sữa chua việt quất. Điểm cộng của An Cà Phê là giá yêu thương, chỉ từ 30 "cá" cho một buổi chiều thư giãn.

An có mặt ở: 1222 Trường Sa, P. Phú Nhuận, TP.HCM.

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher mua 1 tặng 1 áp dụng cho các món nước khi ghé An Cà Phê.

F5 balo với những em gấu bông độc bản từ Dainty Shop

Bạn có tin những điều nhỏ bé có thể lan tỏa niềm vui dễ thương? Ghé ngay Dainty Shop - vương quốc của những móc khoá quà tặng mang phong cách dễ thương, tinh tế và đầy cảm xúc nhé!

Không chỉ là gấu bông treo túi thông thường, tại Dainty, mỗi “em” thú bông đều được cá nhân hóa để trở thành phiên bản duy nhất. Bạn sẽ được tự do sáng tạo khi kết hợp các nhân vật cùng outfit đa sắc màu, kèm charm, phụ kiện đa dạng. Dù teen theo style cool ngầu hay bánh bèo, Dainty đều có đủ loại móc khoá để bạn khẳng định cá tính.

Sự chỉn chu của Dainty nằm ở khâu đóng gói thủ công và thiệp thiết kế riêng. Dainty hy vọng đây là món quà ngọt ngào mà bạn dành cho bản thân, hay cho bạn bè và những người thân yêu.

Quà tặng: 3 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà tặng móc khoá trị giá 150.000 đồng từ Dainty Shop.